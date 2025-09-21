Vibonese-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Vibonese-Reggina di domenica 21 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

VIBO VALENTIA – Domenica 21 settembre 2025 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia andrà in scena Vibonese- Reggina, derby calabrese valido per la terza giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione rossoblù reduce dal pareggio di Enna (2-2) dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Paternò (2-1). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dal successo casalingo ottenuto contro il Nissa (1-0) dopo la sconfitta rimediata sul campo del Castrumfavara (2-1) in occasione della prima gara di campionato.

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno ritrovato un successo con il Paternò che mancava da cinque gare casalinghe, vanno a caccia di continuità casalinga e di ripetere il successo conquistato nel derby dello scorso 24 marzo 2024 (1-0 sempre al ‘Razza’). Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche prima della trasferta di Favara non perdevano da quasi un anno (1-0 a Siracusa in quella che è l’unico ko esterno della passata stagione), puntano alla seconda vittoria consecutiva per alimentare le proprie ambizioni in chiave promozione diretta.

Gli ultimi derby disputati al “Razza” negli ultimi cinque anni sorridono alla Reggina: quattro vittorie (due in Serie D e altrettante in C) e una sola sconfitta. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina coadiuvato dagli assistenti Leonardo Grimaldi di Bari e Gabriele Federico di Agropoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIBONESE-REGGINA]

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Lagonigro

Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

Le probabili formazioni di Vibonese-Reggina

VIBONESE (3-4-3): Ferilli; Caiazzo, Dicorato, Galizia; Keita, Di Gilio, Bucolo, Bonotto; Carnevale, Musy, Balla. Allenatore: Raffaele Esposito.

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, Girasole D., Gatto; Barillà, Laaribi, Mungo; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. Allenatore: Bruno Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.