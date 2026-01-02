Volley, le partite di SuperLega e Serie A1 Tigotà del 3-4 gennaio in diretta

Il primo weekend del 2025 porta in campo SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà: tutte le partite del 3 e 4 gennaio saranno trasmesse in diretta su VBTV

MILANO – Le squadre della SuperLega Credem Banca e della Serie A1 Tigotà sono pronte a tornare in campo per il primo weekend del nuovo anno, con una serie di appuntamenti imperdibili.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite live e on demand, con accesso disponibile su un numero record di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Oltre alle sfide in campo, gli abbonati avranno a disposizione highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 3 gennaio

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 17:00

Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal BTS Arena di Trento ore 18:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani

Domenica 4 gennaio

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano

In diretta dal Pala Barton Energy – Perugia ore 16:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Sonepar Padova – Valsa Group Modena

In diretta dal Kione Arena di Padova ore 17:00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

In esclusiva su VBTV

Vero Volley Monza – Rana Verona

In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

In esclusiva su VBTV

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley

In diretta dal PalaSavelli di Porto San Giorgio ore 18:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

In esclusiva su VBTV

Serie A1 Tigotà

Sabato 3 gennaio

CBF Balducci HR Macerata – Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Fontescodella di Macerata ore 18:00

Telecronaca: Manolita Scocco

In esclusiva su VBTV

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Honda Cuneo Granda Volley

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

Domenica 4 gennaio

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Eurotek Laica UYBA

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 16:00

Telecronaca: Enrico Tamanti

Wash4Green Monviso Volley – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Chorus Life Arena di Bergamo ore 17:00

Telecronaca: Salvo Aiello

In esclusiva su VBTV

Savino Del Bene Scandicci – Omag-Mt San Giovanni In Marignano

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00

Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni

In esclusiva su VBTV

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 18:00

Telecronaca: Mirco Cavallin