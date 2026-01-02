Volley, le partite di SuperLega e Serie A1 Tigotà del 3-4 gennaio in diretta

Il primo weekend del 2025 porta in campo SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà: tutte le partite del 3 e 4 gennaio saranno trasmesse in diretta su VBTV
MILANO – Le squadre della SuperLega Credem Banca e della Serie A1 Tigotà sono pronte a tornare in campo per il primo weekend del nuovo anno, con una serie di appuntamenti imperdibili.
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite live e on demand, con accesso disponibile su un numero record di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Oltre alle sfide in campo, gli abbonati avranno a disposizione highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.
Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su volleyballworld.com.
SuperLega Credem Banca
Sabato 3 gennaio
Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo
In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 17:00
Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
In diretta dal BTS Arena di Trento ore 18:00
Telecronaca: Cristiana Chiarani
Domenica 4 gennaio
Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano
In diretta dal Pala Barton Energy – Perugia ore 16:00
Telecronaca: Diego Anselmi
Sonepar Padova – Valsa Group Modena
In diretta dal Kione Arena di Padova ore 17:00
Telecronaca: Alessandro Salmaso
In esclusiva su VBTV
Vero Volley Monza – Rana Verona
In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00
Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue
In esclusiva su VBTV
Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley
In diretta dal PalaSavelli di Porto San Giorgio ore 18:00
Telecronaca: Riccardo Minucci
In esclusiva su VBTV
Serie A1 Tigotà
Sabato 3 gennaio
CBF Balducci HR Macerata – Numia Vero Volley Milano
In diretta dal Fontescodella di Macerata ore 18:00
Telecronaca: Manolita Scocco
In esclusiva su VBTV
Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Honda Cuneo Granda Volley
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
Domenica 4 gennaio
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Eurotek Laica UYBA
In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 16:00
Telecronaca: Enrico Tamanti
Wash4Green Monviso Volley – Il Bisonte Firenze
In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00
Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto
Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
In diretta dal Chorus Life Arena di Bergamo ore 17:00
Telecronaca: Salvo Aiello
In esclusiva su VBTV
Savino Del Bene Scandicci – Omag-Mt San Giovanni In Marignano
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00
Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni
In esclusiva su VBTV
Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara
In diretta dal Palaverde di Villorba ore 18:00
Telecronaca: Mirco Cavallin