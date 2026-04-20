Volley S3, il Tour della Schiacciata arriva a Napoli

Mercoledì 22 aprile il Volley S3 fa tappa a Napoli: Piazza Municipio si trasforma in un villaggio dello sport con studenti, giovani atleti, Andrea Lucchetta, Valerio Vermiglio e il Sitting Volley S3

NAPOLI – Mercoledì 22 aprile Napoli accoglie il Volley S3 con una delle tappe più suggestive del Tour della Schiacciata. Piazza Municipio, completamente rinnovata e incorniciata dal Maschio Angioino e dal porto cittadino, si trasformerà in un grande villaggio dello sport a cielo aperto, pronto ad animarsi con studenti, giovani atleti e famiglie.

La città partenopea, che a settembre ospiterà in Piazza del Plebiscito la sfida del Campionato Europeo maschile tra Italia e Svezia, si prepara così a vivere una giornata che unisce promozione sportiva, cultura e partecipazione. Un ideale ponte tra il gioco dei più piccoli e il grande volley internazionale che arriverà in città il 10 settembre.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Campania, coinvolgerà gli studenti nella fascia mattutina, offrendo loro l’occasione di avvicinarsi alla pallavolo attraverso il gioco e le attività propedeutiche del Volley S3. Nel pomeriggio, invece, spazio ai giovani atleti delle società del territorio, in un clima di festa che rispecchia l’anima di Napoli: musica, ritmo, energia e condivisione.

A guidare i ragazzi ci saranno due volti simbolo della pallavolo italiana: Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa e testimonial dell’iniziativa. Con loro, gli Smart Coach del territorio accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di gioco, tecnica e divertimento.

Non mancherà il Sitting Volley S3, che arricchisce il programma con attività inclusive e coinvolgenti. Presenti il direttore tecnico delle nazionali di sitting volley Pasquale D’Aniello e gli azzurri Paolo Mangiacapra e Alessandra Moggio, pronti a far vivere a tutti la pallavolo da una prospettiva diversa ma ugualmente emozionante.

Dopo le tappe di Catania e Napoli, il Tour della Schiacciata proseguirà a Modena (8 maggio), Bari (15 maggio), Torino (21 maggio), Milano (26 maggio) e si concluderà a Roma, in ottobre, nella cornice di Piazza di Siena.

Il Circuito 2026 è sostenuto da partner istituzionali e tecnici: ESA – Progetto IRIDE, MASAF – ISMEA, Ministro per lo Sport e i Giovani, Università di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.

Una giornata che promette sport, inclusione e spettacolo, nel cuore di una città che vive di energia e passione.