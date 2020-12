Wolverhampton – Chelsea 2-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Wolverhampton – Chelsea di Martedì 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata di Premier League

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: WOLVERHAMPTON WANDERERS-CHELSEA FC 2-1 SECONDO TEMPO 90' Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l'arbitro decreta la fine col triplice fischio. Wolverhampton Wanderers e Chelsea FC hanno chiuso sul risultato di 2 a 1. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio 90' Wolverhampton Wanderers in rete con Pedro Neto che ha concluso ! 90' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Nélson Semedo 89' Dalla panchina si alza Vitinha che fa il suo ingresso 89' Daniel Podence lascia il terreno di gioco 85' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 77' Il direttore di gara sventola il cartellino per Daniel Podence, autore dell'intervento scorretto 71' Dalla panchina si alza Tammy Abraham che fa il suo ingresso 71' Lascia il campo Olivier Giroud per Chelsea FC 71' Sostituzione per Chelsea FC entra in campo Mateo Kovačić 71' Fuori dal rettangolo di gioco Kai Havertz per Chelsea FC 66' Attenzione! Rete di Daniel Podence bravo a realizzare , assist di Willy Boly. Adesso siamo sul risultato di 1 a 1 61' Entra in campo Adama Traoré per Wolverhampton Wanderers 61' Esce dal campo Fábio Silva per Wolverhampton Wanderers 60' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Mason Mount 49' In gol Olivier Giroud! Per lui , assist di Ben Chilwell e punteggio che diventa: 0 a 1 46' Owen Otasowie in campo, prende il posto del compagno di squadra 46' Abbandona il terreno di gioco Leander Dendoncker per Wolverhampton Wanderers 46' Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Wolverhampton Wanderers e Chelsea FC schierate al centro del campo PRIMO TEMPO 45' Finisce sul risultato di 2 a 1 il primo tempo tra Wolverhampton Wanderers- Chelsea FC, squadre negli spogliatoi. Qualche minuto seguiremo il secondo tempo del match 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Wolverhampton Wanderers e Chelsea FC!



Si gioca Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC, siamo pronti a commentare la partita in diretta WOLVES: Boly W., Coady C., Otasowie O. (dal 1' st Dendoncker L.), Marcal F., Neto P., Neves R., Patricio R. (P), Vitinha (dal 45' st Podence D.), Saiss R., Semedo N., Traore A. (dal 16' st Silva F.). A disposizione: Ait Nouri R., Hoever K., Kilman M., Vitinha, Otasowie O., Ruddy J. (P), Traore A., Jimenez R., Jonny, Moutinho J. Allenatore: Espirito Santo N..



CHELSEA: Chilwell B., Abraham T. (dal 26' st Giroud O.), Kovacic M. (dal 26' st Havertz K.), James R., Kante N., Mendy E. (P), Mount M., Pulisic C., Silva T., Werner T., Zouma K.. A disposizione: Abraham T., Arrizabalaga K. (P), Azpilicueta C., Jorginho, Gilmour B., Kovacic M., Rudiger A., Hudson-Odoi C., Ziyech H. Allenatore: Lampard F..



Reti: al 21' st Podence D. (Wolves), al ' pt Neto P. (Wolves) al 4' st Giroud O. (Chelsea).



Ammonizioni: al 32' st Podence D. (Wolves), al ' pt Semedo N. (Wolves) al 15' st Mount M. (Chelsea), al 40' st Kante N. (Chelsea).



Presentazione della partita

WOLVERHAMPTON – Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 19:00, il Wolverhampton ospiterà il Chelsea per la tredicesima giornata di Premier League. Non si tratta del primo match tra le due squadre che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta il Chelsea si è imposto per 2-0. Sarà il fischietto Attwell a dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Molineux Stadium. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Chelsea e ne quotano la vittoria a 1.70. Negli ultimi cinque incontri la Wolverhampton ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 3 gol e subendone 8. Il Chelsea invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 8 reti e subendone 3. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. In Premier League al primo posto ci sono Tottenham e Liverpool, a pari merito, con 25 punti; al terzo posto il Leicester a quota 24.

Le probabili formazioni di Wolverhampton – Chelsea

Probabile modulo 3-4-2-1 per il Wolverhampton con Patricio tra i pali e retroguardia composta da Boly, Coady e Kilman. In mezzo al campo Coady e Kilman; sulle fasce Boly e Semedo. Sulla trequarti Neto e Podence, di supporto all’unica punta Silva.Il Chelsea potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Mendy tra i pali e difesa con Thiago Silva e Zouma al centro e da James e Zouma ai lati. A centrocampo Mount, Kanté, Kovacic. Tridente offensivo formato da Werner, Abraham e Ziyech.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Neto, Podence, Fabio Silva. Allenatore: Espírito Santo.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Mount, Kanté, Kovacic; Werner, Abraham, Ziyech. Allenatore: Lampard.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Wolverhampton – Chelsea, valida per la tredicesima giornata di Premier League, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su SKY PORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.