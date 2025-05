Arezzo-Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arezzo-Vis Pesaro di Mercoledì 7 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

AREZZO – Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 20, allo Stadio Comunale di Arezzo, l’Arezzo affronterà la Vis Pesaro nella gara valida per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C 2024-2025. Il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90′ acceda al turno successivo la squadra meglio piazzata nella regular season. L’Arezzo, avendo chiuso il campionato con un piazzamento migliore rispetto alla Vis Pesaro, potrà qualificarsi anche con un pareggio, La Vis Pesaro, invece, dovrà vincere per avanzare alla fase successiva.



L’Arezzo, che ha chiuso la stagione regolare al quinto posto e nel primo turno dei playoff ha battuto il Gubbio con il risultato di 3-1. La Vis Pesaro, che ha chiuso la stagione regolare al 6° posto, ha passato il turno nonostante l’1-1 contro il Pontedera. Nelle due sfide di campionato finì 3-0 all’andata per i marchigiani e 0-0 al ritorno.

A dirigere la gara sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Antonio Aletta di Avellino e dal quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Al VAR ci sarà Daniele Minelli di Varese, AVAR sarà Andrea Zanotti di Rimini.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’AREZZO – Bucchi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Trombini tra i pali e cin una difesa a quattro formata da Coccia, Gilli, Gigli e Montini. In mezzo al campo Dezi, Chierico e Guccione. A centrocampo Pattarello, Tavernelli e Ravasio. Attacco affidato a Tavernelli, affiancato da Pattarello e Ravasio.

COME ARRIVA LA VIS PESARO – Indisponibili Palomba, Obi e Forte. Stellone dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Vukovic tra i pali e con una difesa a tre formata da Tonucci, Coppola e Bove. In mezzo Pucciarelli e Paganini mentre Zoia e Cannavò dovrebbero ultimare la linea di centrocampo, Tra le linee Di Paola, di supporto alla coppia di attacco composta da Nicastro e Okoro.

Probabili formazioni di Arezzo-Vis Pesaro

AREZZO (4-3-3): Trombini, Coccia, Gilli, Gigli, Montini, Dezi, Chierico, Guccione, Pattarello, Tavernelli, Ravasio. Allenatore: Bucchi.

VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Tonucci, Coppola, Bove; Zoia, Pucciarelli, Paganini, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro. Allenatore: Stellone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 255 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.