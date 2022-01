Atalanta – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Inter del 16 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022

BERGAMO – Domenica 16 gennaio, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Bergamo, big match della ventiduesima giornata, la terza del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Gli orobici vengono dal successo esterno con un tennistico 2-6 contro l’Udinese e sono quarti in classifica con 41 punti (e una partita in meno), frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; 24 gol fatti e 26 subiti. In settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Venezia 2-0 con gol di Maehle e Muriel. I nerazzurri sono reduci dal successo per 2-1 a San Siro contro la Lazio e sono primi, a una sola lunghezza dal Milan ma con una gara da recuperare, a quota 49 punti, con un cammino di quindici partite vinte, quattro pareggiate e una persa; 51 reti segnate e 16 subite. Chiamati a difendere il primato, saranno galvanizzati dal successo ottenuto all’ultimo respiro in Supercoppa contro la Juventus, firmato Sanchez. Sono complessivamente 136 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 27 vittorie dell’Inter, 36 pareggi e 73 affermazioni dell’Inter. Nella passata stagione, a Bergamo, finì 1-1 con reti di Lautaro Martinez e Miranchuk. La gara di andata, lo scorso 25 settembre, finì col risultato di 2-2.

Cronaca in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - INTER Domenica 16 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure ha arbitrato in carriera l’Inter per ventidue volte con il bilancio di quindici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe anche dover fare a meno di Gosens e Zapata e probabilmente ancje di Piccoli, Sportiello e Zappacosta. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Dijmsiti, Demiral e Palomino. In mezzo al campo Freuler e deRoon; sulle corsie Maehle e Hateboer. Malinovskij e Pasalic sulla trequarti di supporto all’unica punta Muriel.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Darmian e Perisic. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Atalanta – Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Inter, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.