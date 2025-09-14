Atalanta-Lecce 4-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Lecce di Domenica 14 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Al Gewiss Stadium di Bergamo, domenica 14 settembre alle ore 15:00, va in scena Atalanta-Lecce, sfida valida per la terza giornata di Serie A. Un match che mette di fronte due squadre ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma con ambizioni e percorsi differenti.

Indice:

La Dea ha aperto l’era Juric con due pareggi consecutivi: contro Pisa e Parma. Risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca a una piazza abituata a ben altri ritmi, ma che hanno anche mostrato segnali di costruzione. I salentini hanno raccolto un punto nelle prime due giornate: lo 0-0 a Marassi contro il Genoa ha mostrato solidità, ma il 2-0 subito in casa contro il Milan ha evidenziato limiti offensivi. Il Lecce ha prodotto poco nei primi due turni: serve una svolta, soprattutto negli ultimi 30 metri.

Per Juric, è l’occasione di sbloccare la stagione e conquistare fiducia prima dell’impegno europeo contro il PSG. Per Di Francesco, è il momento di dare sostanza a un progetto che finora ha mostrato più ordine che incisività. A Bergamo, Atalanta-Lecce promette intensità, scelte tattiche e una posta in palio che va oltre la classifica.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-LECCE]

ATALANTA:. A disposizione:



LECCE:. A disposizione:



Reti: al 37' pt Scalvini G. (Atalanta) , al 6' st De Ketelaere C. (Atalanta) , al 25' st Zalewski N. (Atalanta) , al 28' st De Ketelaere C. (Atalanta) .

al 37' pt Scalvini G. (Atalanta) , al 6' st De Ketelaere C. (Atalanta) , al 25' st Zalewski N. (Atalanta) , al 28' st De Ketelaere C. (Atalanta) .

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce

ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Scalvini, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zalewski, De Ketelaere, Kamaldeen, Krstović. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardžić, Djimsiti, Obrić, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. Allenatore: Ivan Jurić.

LECCE: Falcone, Kouassi, Gaspar, Siebert, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Sala, Sottil, Stulic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Thiago Gabriel, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi, della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Cortese. Quarto uomo Perenzoni. Al Var ci sarà Di Bello, Avar sarà Aureliano.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e una linea difensiva composta da Scalvini, Hien e Djimsiti. Sulle fasce agiscono Bellanova e Zalewski, mentre in mezzo De Roon e Pasalic garantiscono equilibrio e copertura. Sulla trequarti spazio a Maldini e De Ketelaere, con Krstovic – grande ex della partita – pronto a guidare l’attacco. Scamacca è ancora ai box, ma dalla panchina scalpitano Sulemana e Lookman, quest’ultimo reintegrato dopo le turbolenze di mercato.

COME ARRIVA IL LECCE – Di Francesco dovrebbe confermare il 4-3-3, con Falcone in porta e la difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo il terzetto Coulibaly-Ramadani-Berisha cerca di dare ritmo e copertura, mentre in attacco Camarda è favorito su Stulic per il ruolo di centravanti, con Pierotti e Morente sugli esterni.

Probabili formazioni di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.