Benevento – Udinese: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Benevento – Udinese: presentazione del match, precedenti, probabili formazioni, risultato e tabellino della sfida in programma domenica 29 aprile dalle ore 15

BENEVENTO – Oggi, allo stadio Ciro Vigorito, si gioca Benevento – Udinese, valida per la trentacinquesima giornata del Campionato di Serie A, sedicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 15.00. La squadra di casa è già matematicamente retrocessa in Serie B. In questo secondo scorcio di stagione, però, si sta giocando ogni partita al massimo per valorizzare una stagione cominciata male, ma finita meglio sia per prestazioni sia per risultati. Quella friulana ha appena esonerato Oddo dopo l’undicesima sconfitta consecutiva in casa contro il Crotone che ha letteralmente inguaiato i bianconeri che adesso si trovano a soli 4 punti dalla zona retrocessione con un calendario tutt’altro che agevole dopo questa trasferta.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La diretta SEGUILA dalle ore 15

QUI BENEVENTO – Mister De Zerbi riproporrà la mediana a 3 di San Siro, con Viola titolare insieme a Sandro e Cataldi. l’alternativa potrebbe essere Del Pinto. In attacco Diabaté è stato fermato dal Giudice Sportivo, saranno confermati Iemmello. Djuricic.

QUI UDINESE – L’allenatore Tudor dovrà trovare i correttivi per invertire la rotta: possibile da Perica sarà titolare in attacco, in mediana toccherà a Fofana, Jankto è squalificato. De Paul soffre per un problema al ginocchio. A destra ci sarà Zampano.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Fabio Maresca (esordio in Serie A Tim il 18 maggio 2014) della sezione di Napoli. Il fischietto campano vanta 37 partite in Serie A Tim, 168 cartellini gialli, 9 espulsioni e 15 rigori concessi. Sarà la prima volta in questa stagione arbitro del Benevento. Cinque con l’Udinese: 5 vittorie. Tegoni e Peretti saranno gli assistenti, con Balice come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Mariani e Di Vuolo.

Statistiche e precedenti

Le due squadre non si sono mai incontrate a Benevento. All’andata è terminata con la vittoria dell’Udinese 2-0, grazie alle reti segnate da Barák e Lasagna.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Benevento-Udinese sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, sul canale Sky Calcio 4, e in streaming su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc. Segui la diretta di Benevento-Udinese. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.00. Poi, a partire dalle ore 15.00 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic. A disposizione: Brignoli, Gyamfi, Venuti, Billong, Sparandeo, Lombardi, Del Pinto, Rutjens, Volpicelli, Parigini, Coda. Allenatore: De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Zampano, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Lasagna, Perica. A disposizione: Scuffet, BOorsellini, Nuytick, Pezzella, Zampano, Fofana, Hallfredsson, De Paul, Ingelsson, Maxi Lopez. Allenatore: Tudor.