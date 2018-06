Brasile – Svizzera: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Brasile – Svizzera: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo E, fischio d’inizio alle ore 20

ROSTOV – Domenica 17 giugno alle ore 20 andrà in scena Brasile – Svizzera nel match valido per la prima giornata del Gruppo E. C’è molta attesa per l’esordio della Nazionale verde-oro che ha chiuso il girone sudamericano in prima posizione: 41 punti e un dominio mai messo in discussione come dimostrano i dieci punti di vantaggio nei confronti dell’Uruguay. La Nazionale brasiliana, inoltre, è l’unica ad aver partecipato a tutte le edizione del Mondiale. Dall’altra parte, invece, ci sarà la Svizzera che, a causa della sconfitta in Portogallo, è stata costretta allo spareggio, vinto a fatica contro l’Irlanda del Nord. La Nazionale guidata da Petkovic è all’undicesima partecipazione ad una fase finale della Coppa del Mondo, la quarta consecutiva.

La cronaca minuto per minuto



QUI BRASILE – Idee piuttosto chiare per Tite che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Marcelo sulle corsie esterne mentre al centro Miranda e Thiago Silva. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Paulinho e Fernandinho mezze ali mentre in attacco tridente atomico composto da Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar con Willian, Douglas Costa e Firmino pronti a subentrare.

QUI SVIZZERA – Piano tattico completamente diverso per l’ex allenatore della Lazio che dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Sommer in porta, reparto arretrato formato da Lichtesteiner e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Schar e Akanji. A centrocampo Xhaka e Zakaria mentre davanti Shaqiri, Dzemaili e Zuber a supporto dell’unica punta Seferovic.

Le probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. CT: Tite

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtesteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. CT: Petkovic

STADIO: Rostov Arena