Burkina Faso – Tunisia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Burkina Faso – Tunisia di sabato 29 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale.

GAROUA – Sabato 29 gennaio 2022, alle ore 20, allo Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua, si affrontano Burkina Faso – Tunisia per i quarti di finale dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. Da una parte del campo troviamo gli Stalloni di mister Kamou Malo, che arriva da un cammino di alti e bassi nella fase a gironi, con 4 punti che gli hanno permesso di qualificarsi con il secondo posto. Agli ottavi di finale hanno battuto il Gabon ai rigori. Dall’altra parte del campo troviamo invece le Aquile di Cartagine di mister Mondher Kebaier, che si sono qualificati agli ottavi da migliori terze, con soltanto 3 punti in tre gare, frutto di una sola vittoria e ben due sconfitte. Agli ottavi di finale hanno vinto di misura contro la Nigeria grazie a un gol di Msakni.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: BURKINA FASO - TUNISIA Sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle ore 20 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BURKINA FASO – La formazione allenata da mister Malo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Kabore, Dayo, E. Tapsoba e Yago in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il terzetto formato da Toure, Sangare e Guira, alle spalle del tridente d’attacco Bayala-Tapsoba-Bande.

QUI TUNISIA – La formazione marocchina di mister Kebaier potrebbe invece adottare il modulo 4-3-3, con Abdi, Taibi, Ifa e Mathlouni in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Shkiri, Laidouni e Silmane, alle spalle del tridente d’attacco formato da Kahoui, Jaziri e Rafia.

Le probabili formazioni di Burkina Faso – Tunisia

BURKINA FASO (4-3-3): Koffi; Kabore, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Toure, Sangare, Guira; Bayala, K. Tapsoba, Bande. Allenatore: Kamou Malo

TUNISIA (4-3-3): Said; Abdi, Taibi, Ifa, Mathlouni; Shkiri, Laidouni, Silmane; Kahoui, Jaziri, Rafia. Allenatore: Mondher Kebaier

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Burkina Faso – Tunisia, valida per gli ottavi di finale del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery+. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.