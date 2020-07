Si giocano la 36° giornata di Serie A e Leiceter – Manchester United per la 38° giornata di Premier League. Spazio anche alla Mayor League Soccer

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di domenica 26 luglio c’é la 36° giornata di Serie A. La Roma, che proviene dalla vittoria per 1-6 sul campo della Spal e in classifica é quinta con 61 punti, attende la Fiorentina, undicesima a quota 43 e reduce dallo 0-0 a San Siro contro l’Inter. La Lazio fa visita al Verona mentre il Lecce i gioca le ultime chance di salvezza sul campo del Bologna, già conoscendo il risultato del Genoa. La già retrocesa Spal opita il Torino mentre il Cagliari riceve l’Udinese.

Per la trentotteima giornata di Premier League si gioca Leicester – Manchester United, rispettivamente, quinto con 62 punti e quarto a quota 63. Spazio anche alla Mayor League Soccer.

Calcio in tv oggi 26 luglio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

02.08

Orlando City-Montreal Impact (Playoff MLS) – DAZN

04.38

Philadelphia Union-New England Revolution (Playoff MLS) – DAZN

14.30

Hacken-Goteborg (Allsvenskan) – SPORTITALIA

17.00

Leicester-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.15

Bologna-Lecce (Serie A) – DAZN e DAZN1

19.30

Verona-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Roma-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

SPAL-Torino (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

Cagliari-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

21.45

Juventus-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: