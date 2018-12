Cagliari – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

CAGLIARI – Sabato 8 dicembre alle ore 18 andrà in scena Cagliari – Roma, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio di Frosinone ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 16 punti. La formazione sarda, mercoledì, ha giocato anche in Coppa Italia vincendo 2-1 in casa del Chievo. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione capitolina che è a caccia della vittoria perduta in campionato: nell’ultimo turno pareggio casalingo contro l’Inter per la squadra di Di Francesco che in classifica occupa la settima posizione con 20 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 8 dicembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI CAGLIARI – La compagine sarda dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Srna e Padoin sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Klavan e Ceppitelli. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Ionita e Faragò mezze ali mentre davanti Joao Pedro a supporto del tandem offensivo composto da Farias e Pavoletti.

QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre al centro Manolas e Fazio. A centrocampo Cristante e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti Under, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Schick.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Cagliari – Roma, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Roma

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Faragò; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. Allenatore: Maran

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Sardegna Arena