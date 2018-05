Cagliari – Roma 0-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Roma: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45

CAGLIARI – Oggi alle ore 20.45 andrà in scena Cagliari – Roma, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Una sorta di testacoda visto che le squadre stanno lottando per obiettivi nettamente contrapposti. Da una parte ci sono i sardi che stanno attraversando un periodo nero e nell’ultimo turno è arrivata la brutta sconfitta in casa della Sampdoria. Classifica traballante per i sardi che occupano la sedicesima posizione con 33 punti, solo due in più rispetto al Chievo terzultimo. Dall’altra ci’è la squadra di Di Francesco che viene dall’eliminazione in Champions League con il Liverpool ma, nell’ultimo turno di campionato, ha travolto il Chievo. Terza posizione in classifica, insieme alla Lazio, per i giallorossi con 70 punti. Ad arbitrare il match sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi.

Le formazioni ufficiali

Il tabellino

La cronaca minuto per minuto



QUI CAGLIARI – Lopez dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Cragno tra i pali, pacchetto arretrato composto da Pisacane, Ceppitelli e Andreolli. A centrocampo Barella in cabina di regia con Ionita e Padoin mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Faragò e Lykogiannis. In attacco Sau a supporto di Pavoletti.

QUI ROMA – Riposto per alcuni giocatori dopo le fatiche di martedì. Di Francesco dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Bruno Peres e Kolarov sulle fasce mentre al centro Manolas e Fazio. A centrocampo Gonalons in cabina di regia con Pellegrini e Nainggolan mezze ali mentre in attacco Under ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. Allenatore: Lopez

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Stadio: Sardegna Arena