Nella guida tv del 1° aprile 2024 le gare di Serie A saranno trasmesse da DAZN; Bologna – Salernitana e Cagliari – Verona anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 1 aprile 2024 c’é la trentesima giornata di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Bologna – Salernitana. I felsinei, dopo il successo esterno firmato Fabbian contro l’Empoli, sono brillantemente quarti con 54 punti, frutto di quindici vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, quarantadue gol fatti e venticinque subiti. I campani, dopo essersi arresi all’autorete di Gyomber contro il Lecce, che é costato la panchina a Liverani, sono ultimi a quota 14 e a undici lunghezze dalla quartultima. Con un percorso fatto due sole partite vinte, otto pareggiate e diciannove perse, ventitré reti realizzate e cinquantanove incassate, sono ad un passo dalla retrocessione.

Alle 15 tocca a Cagliari – Verona. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce dalla sconfitta di Monza (1-0) che ha interrotto una striscia di quattro risultati utili consecutivi: due vittorie e altrettanti pareggi. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Marco Baroni che vengono dalla sconfitta interna con il Milan (1-3) dopo le vittorie di misura con Lecce (0-1) e Sassuolo (0-1). Scontro diretto salvezza dal peso specifico notevole tra due squadre che condividono gli stessi punti e lo stesso cammino: sei le vittorie, otto i pareggi e quindici le sconfitte. I sardi hanno portato a casa 19 dei loro 26 punti tra le mura amiche mentre i gialloblu hanno totalizzato nove punti in trasferta (due successi, tre pari e dieci ko).

Contemporaneamente Sassuolo – Udinese. I neroverdi, dopo l’1-0 rimediato all’Olimpico contro la Roma, sono penultimi a quota 23. Il suo percorso é di sei partite vinte, cinque pareggiate e diciotto perse, trentatré reti realizzate e cinquantasei incassate. I friulani, dopo aver perso in casa per 0-2 contro il Torino, sono quattordicesimi con 27 punti. Finora hanno vinto quattro volte, pareggiato quindici e perso dieci, realizzando ventotto reti e incassandone quarantaquattro.

Alle 18 Lecce – Roma. I salentini, dopo quattro sconfitte consecutive (4-0 contro il Bologna, 2-0 contro il Torino, 4-0 contro l’Inter e 0-1 contro il Verona), con Gotti in panchina hanno ritrovato il successo sul campo della Salernitana (0-1 con autorete di Gyomber). Sono tredicesimi con 28 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e tredici stop, ventiseigol fatti e quarantacinque subiti. I capitolini, dopo il successo casalingo firmato Pellegrini contro il Sassuolo, sono quinti con 51 punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentacinque subiti.

In serata si gioca Inter – Empoli. I nerazzurri vengono dal pari casalingo per 1-1 contro il Napoli e stanno andando con passo spedito a prendersi lo Scudetto e la Seconda stella. Sono primi a +14 dal Milan, con 76 punti, frutto di ventiquattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, settantuno gol fatti e quattordici subiti. I toscani,dopo lo stop casalingo contro il Bologna (0-1), sono quartultimi, a quota 25 e a + 1 dalla zona retrocessione. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate, sedici perse, ventidue reti realizzate e quarantatré incassate.

Si gioca tutta d’un fiato la trentunesima giornata di Serie B. La capolista Parma riceve il Catanzaro. Impegni casalinghi anche per le sue inseguitrici. Il Venezia ospita la Reggiana, la Cremonese la Feralpisalò mentre il Como attende il Sudtirol.

00.00

Platense-Godoy Cruz (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

11.00

Juventus-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Lazio-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Bologna-Salernitana (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Modena-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

13.00

Verona-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT UNO 15.00 Parma-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Venezia-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Spezia-Ascoli (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Pisa-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Como-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Cosenza-Brescia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 257)

Lecco-Cittadella (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 258)

Sassuolo-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Cagliari-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Genoa-Monza (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00

Cremonese-Feralpisalò (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Lecce-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30

Sampdoria-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45

Inter-Empoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00

Villarreal-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.