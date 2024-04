Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 1 aprile 2024: termina il 34esimo turno di massima serie con le ultime 5 partite in programma, spazio anche alla serie cadetta e a un posticipo in Liga

Inizia una nuova settimana calcistica. E’ un lunedì 1 aprile con in primo piano la Serie A, dove si disputano le ultime 5 gare volte a chiudere il quadro della 34esima giornata. Non solo. Scende in campo anche la Serie B, come ormai è diventata una consuetudine nel giorno di Pasquetta, senza trascurare un posticipo di Liga spagnola.

Indice

Iniziamo, come di consueto, da casa nostra e dalla massima serie, con un programma, come anticipato, di ben 5 partite. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Dall’Ara Bologna–Salernitana. I rossoblu, momentaneamente quarti a 54 punti a sole nove gare dal termine del campionato, tornano a coltivare il sogno qualificazione in Champions League, dopo la vittoria di misura sul campo dell’Empoli, giunta prima della sosta per le Nazionali. I felsinei stanno proseguendo nella loro stagione fantastica e non accennano a mollare la presa. Dall’altra parte i granata, fanalino di coda con appena 14 punti e al quarto cambio di allenatore stagionale con mister Colantuono, attendono ormai solo la matematica per la retrocessione in Serie B. I campani hanno perso anche l’ultima partita in casa con il Lecce e adesso la zona salvezza è a distanze siderali: un gap di ben dodici lunghezze. Il vero problema, tuttavia, è un rendimento che non accenna a migliorare, visti gli appena 2 punti racimolati nelle ultime 11 uscite. Solita formazione per il mister degli emiliani Thiago Motta, che recupera l’acciaccato Zirkzee: probabile per lui una maglia al centro dell’attacco primo minuto. In difesa invece Calafiori è in vantaggio su Lucumi per un posto al fianco di Beukema. Per Colantuono indecisione tra 4-3-1-2 o 4-4-2. Out per infortunio Kastanos. Discorso diverso per Pirola che può ambire ad una convocazione.

Due, poi, le due gare di scena alle 15: Cagliari–Hellas Verona e Sassuolo–Udinese, sfide delicate e importantissime in chiave permanenza nella categoria. Equilibrio totale nel primo match, considerato che le compagini si trovano attualmente a pari punti in classifica, al 16esimo e 15esimo posto, rispettivamente con 26 punti ciascuna. Anche il momento di forma è piuttosto simile: entrambe arrivano all’appuntamento da un k.o, dopo due successi consecutivi. I padroni di casa sono usciti sconfitti di misura sul campo del Monza prima della sosta, mentre gli ospiti si sono arresi al Milan per 1-3 in quel del Bentegodi. Mister Claudio Ranieri pronto a confermare l’11 anti Monza. Ancora ai box per infortunio Pavoletti e Petagna, ce la fanno invece Luvumbo e Gaetano. Il tecnico dei gialloblu Baroni deve rinunciare Suslov, uscito malconcio in Nazionale. Al suo posto dovrebbe esserci Folorunsho, avanzato sulla linea della trequarti a supporto di Noslin.

Passando alla successiva partita sopramenzionata, si tratta di un incontro cruciale specialmente per i neroverdi. Dopo le 7 sconfitte in 8 gare, che l’ha fatta sprofondare al penultimo posti in classifica, alla guida della squadra emiliana è subentrato Ballardini, capace fin qui di portare a casa soltanto la vittoria interna contro il Frosinone. Situazione di classifica leggermente più tranquilla, invece, per l’Udinese, 14esimo a quota 27, nonostante un’annata fatta più di bassi che di alti. I bianconeri all’Olimpico erano riusciti nell’impresa di imporsi contro la Lazio, prima però di cadere tra le mura amiche con il Torino, rimediando così la decima disfatta stagionale. In difesa Ballardini deve fare a meno dello squalificato Erlic. A comporre la difesa ci sono Ruan Tressoldi e Gian Marco Ferrari. Davanti, da trequartista, potrebbe toccare a Defrel. Sponda Udinese: l’unico dubbio per mister Cioffi è rappresentato in attacco da Lucca. Il centravanti ha smaltito il problema muscolare rimediato in Nazionale e dovrebbe farcela dal primo minuto, altrimenti spazio al brasiliano Brenner.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con il match del Via del Mare Lecce–Roma. I padroni di casa, reduci dal trionfo di ‘corto muso’ in trasferta con la Salernitana, non nascondono il desiderio di dare continuità ai risultati della gestione del nuovo tecnico Gotti e di provare ad allungare ulteriormente sulla zona retrocessione, rappresentata dal Frosinone e lontana 3 punti. Dall’altro lato la squadra di De Rossi riparte con un solo obiettivo in testa: quello di guadagnarsi il pass qualificazione per la prossima Champions League. La missione è vicina. Attualmente i giallorossi sono quinti a quota 51 punti, a -3 dal Bologna, e in questa trasferta cercano il quinto +3 nelle ultime sei di campionato. Squadra che vince non si cambia per il tecnico dei salentini Gotti, al netto ovviamente dell’indisponibile Banda. Ecco allora che si scalda Piccoli per supportare Krstovic e Almqvist. In mezzo al campo fiducia a Ramadani. Buone nuove per De Rossi con Dybala che va verso il recupero ed è favorito nel ballottaggio su Baldanzi. In mezzo al campo non ci sarà Pellegrini squalificato. Al suo posto gioca Aouar.

Alle 20.45 chiude l’agenda di giornata la sfida di San Siro Inter–Empoli. I nerazzurri, resettato il pari per 1-1 con il Napoli nell’ultimo impegno prima della pausa, vogliono conquistare l’intera posta in palio per riprendere la propria marcia spedita verso lo seconda stella. E’ countdown Scudetto ormai per la formazione di Inzaghi: addirittura 11 le lunghezze di vantaggio sul Milan secondo, vittorioso sabato al Franchi con la Fiorentina. Dall’altro lato toscani, dopo ben tre debacle consecutive, hanno estremo bisogno di ossigeno in ottica salvezza, considerato anche il terz’ultimo gradino classifica condiviso a pari merito con il Frosinone. Mister Inzaghi dovrà fare a meno degli acciaccati Arnautovic e De Vrij, oltre che del lungodegente Cuadrado. Sarà invece regolarmente della sfida Acerbi, assolto la scorsa settimana dalle accuse di insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus. In mezzo al campo il solito trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco larghi sulle corsie esterne. 3-5-2 e modulo a specchio per il tecnico degli ospiti Nicola, pronto a lanciare dal 1′ Niang per affiancare Cambiaghi in attacco. A centrocampo Kovalenko in cabina di regia con Zurkowski e Marin ai suoi lati.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B, tra le 12.30 e le 20.30, è di scena un intero turno, con ben 10 partite in programma e valide per la 31esima di serie cadetta. Ad inaugurare il “Serie B Day” ci pensano Modena e Bari, entrambe ancora digiuno di successi da un lungo e preoccupante periodo: 8 turni per gli emiliani, 5 per i pugliesi. Guardando ai piani altissimi della graduatoria, interessante il match tra il Como quarto, grazie alla convincente affermazione di due settimane fa sul Pisa, che invece se la vedrà all’Arena Garibaldi contro il Palermo, e il Sudtirol tornato ai margini della zona Playoff, ora distante un solo punto. Lo scontro clou del pomeriggio, probabilmente, è quello del Tardini di Parma, dove la capolista cerca di avvicinare il pass diretto per la Serie A, a cui manca solo il timbro dell’ufficialità, ospitando un Catanzaro piuttosto tranquillo alla luce del margine di 11 lunghezze sulla nona in graduatoria per l’accesso alla griglia spareggi. La Cremonese, anch’essa in piena bagarre per la massima serie diretta, ospita allo Zini una Feralpisalò con speranze sempre più flebili di evitare la condanna alla discesa in terza serie. Il Venezia, dalla sua, intende consolidare la seconda posizione e dare seguito al successo di Palermo dell’ultimo turno, ricevendo la Reggiana al Penzo, mentre il Cittadella può finalmente cogliere l’opportunità di interrompere la striscia negativa di risultati messa in piedi in 10 turni (8 sconfitte consecutive e due i pareggi), andando a far visita all’oramai già retrocesso Lecco. Completano il quadro delle gare le sfide Cosenza-Brescia, Spezia-Ascoli e Sampdoria Ternana.

Sguardo ora, per concludere la rassegna, ai principali campionati europei. Segnaliamo che si gioca solo un posticipo dopo tutti gli altri incontri del week end. Alle ore 21 la Liga offre Villarreal-Atletico Madrid, match valido per la 30esima giornata di massimo campionato spagnolo. Il Submarino Amarillo, al nono posto con 38 punti, sembra ormai tagliati fuori dalla corsa per un piazzamento europeo. Situazione di classifica decisamente diversa, al contrario, per la squadra guidata da Simeone, quinta a quota 55, uno in meno rispetto all’Athletic Bilbao quarto, che ha come scopo primario quello di assicurarsi un posto nella prossima Champions.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE B

12.30

15.00

18.00

20.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 1° aprile 2024

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Ahli SC – Al-Ittihad FC 21:00

Al Hazem – Damac 21:00

Al-Raed – Al Khaleej 21:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Ind. Rivadavia – Banfield 02:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – West Armenia 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – WS Wanderers 06:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cercle Brugge – Club Brugge 13:30

Genk – Royale Union SG 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Aurora – Blooming 01:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Nublense 01:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Ind. Medellin – America De Cali 01:20

Dep. Cali – Aguilas 03:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Herediano 00:00

Sporting San Jose – Guanacasteca 01:30

Alajuelense – San Carlos 03:00

Grecia – Cartagines 23:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Copenhagen – Brondby 14:00

Midtjylland – Nordsjaelland 16:00

Silkeborg – Aarhus 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Emelec – Ind. del Valle 01:00

FRANCIA LIGUE 2

AC Ajaccio – Auxerre 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Portmore 01:00

Harbour View – Montego Bay 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Olimpia – Vida 01:15

UPNFM – Real Sociedad 03:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leicester – Norwich 13:30

Birmingham – Preston 16:00

Coventry – Cardiff 16:00

Middlesbrough – Sheffield Wed 16:00

Plymouth – Bristol City 16:00

Rotherham – Millwall 16:00

Stoke – Huddersfield 16:00

Sunderland – Blackburn 16:00

Swansea – QPR 16:00

West Brom – Watford 16:00

Ipswich – Southampton 18:30

Leeds – Hull 21:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Dundalk – Drogheda 14:00

Shelbourne – Derry City 18:00

St. Patricks – Sligo Rovers 18:00

Waterford – Shamrock Rovers 18:00

Galway – Bohemians 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem – H. Tel Aviv 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U19 – Milan U19 11:00

Lazio U19 – Sampdoria U19 11:00

Verona U19 – Roma U19 13:00

Genoa U19 – Monza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Salernitana 12:30

Cagliari – Verona 15:00

Sassuolo – Udinese 15:00

Lecce – Roma 18:00

Inter – Empoli 20:45

ITALIA SERIE B

Modena – Bari 12:30

Como – Südtirol 15:00

Cosenza – Brescia 15:00

Lecco – Cittadella 15:00

Parma – Catanzaro 15:00

Pisa – Palermo 15:00

Spezia – Ascoli 15:00

Venezia – Reggiana 15:00

Cremonese – FeralpiSalò 18:00

Sampdoria – Ternana 20:30

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atlas – Queretaro 01:00

Necaxa – Leon 03:00

Juarez – Santos Laguna 03:36

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Sport Sebaco – Masachapa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Fredrikstad – Bodo/Glimt 14:30

Lilleström – Kristiansund 17:00

Molde – Strömsgodset 17:00

Rosenborg – Sandefjord 17:00

Tromsø – Brann 17:00

Viking – Sarpsborg 08 19:15

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

2 de Mayo – Guarani 02:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Puszcza – Radomiak Radom 12:30

Stal Mielec – Lech 15:00

Widzew Lodz – Korona 17:30

Gornik Zabrze – Legia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Braga 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Din. Bucuresti – Petrolul 19:30

SPAGNA LALIGA

Villarreal – Atl. Madrid 21:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg – Djurgarden 14:00

Sirius – Halmstad 14:00

AIK Stockholm – Västerås SK 16:30

Elfsborg – Värnamo 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Yverdon – Young Boys 14:15

Grasshoppers – Lausanne 16:30

St. Gallen – Luzern 16:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Rukh Lviv – LNZ Cherkasy 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Wanderers – Boston River 01:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Puerto Cabello – Monagas 01:00