Il 21 novembre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A ma si gioca anche in Serie B, Premier League, Ligue 1 e Liga, Bundesliga Eliteserien. Apre il programma la MLS

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 21 novembre ci sono gli anticipi della settima giornata di Serie A. Si comincia alle ore 15 con la Lazio, che, dopo il pareggio casalingo contro la Juventus é soltanto nona con 11 punti, impegnata sul campo del Crotone, fanalino di coda del torneo a quota 2. Alle ore 18 prima volta tra l’Atalanta, che, dopo il pari interno contro l’Inter é sesta con 13 a pari merito con la Juventus, e lo Spezia, che nel campionato di esordio nella massima categoria é tredicesimo a quota 8. In serata, con calcio di avvio alle 20.45, all’Allianz Stadium i Campioni d’Italia ricevono il Cagliari, decimo con 10 punti.



Ottava giornata per il campionato di Serie B. La capolista Empoli fa visita al Cittadella; impegni in trasferta anche per Chievo e Venezia, che giocano, rispettivamente, a Vicenza e Brescia. Il Lecce ospita la Reggiana mentre la Spal attende il Pescara, fanalino di coda del torneo. Chiude il programma del giorno. Pordenone – Monza.

Per l’ottava giornata di Premier League si giocano Newcastle-Chelsea, Aston Villa-Brighton, Tottenham-Manchester City e Manchester United-West Brom. Per l’ottava giornata de La Liga si giocano Levante-Elche, Villarreal-Real Madrid, Atletico Madrid-Barcellona e Siviglia-Celta mentre per l’ottava giornata di Ligue 1 troviamo Brest-St. Etienne. Bayern Monaco-Werder Brema, Hertha-Borussia Dotrmunde Eintracht-Lipsia sono al centro della Bundesliga. Spazio agli anticipi diSerie C e all’Eliteserien. Are il programma la MLS.

Calcio in tv oggi 21 novembre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

00.55

New England Revolution-Montreal Impact (MLS) – DAZN

03.18

Nashville FC-Inter Miami (MLS) – DAZN

13.30

Newcastle-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Brescia-Venezia (Serie B) – DAZN

Cittadella-Empoli (Serie B) – DAZN e DAZN1

Lecce-Reggiana (Serie B) – DAZN

Pordenone-Monza (Serie B) – DAZN

SPAL-Pescara (Serie B) – DAZN

Levante-Elche (Liga) – DAZN

15.00

Crotone-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.30

Bayern Monaco-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00

Aston Villa-Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Stabaek-Molde (Eliteserien) – EUROSPORT PLAYER

16.15

Villarreal-Real Madrid (Liga) – DAZN

17.00

Brest-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

18.00

Spezia-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Aalesunds-Valerenga (Eliteserien) – EUROSPORT PLAYER

Orlando City-New York City (MLS) – DAZN

18.30

Tottenham-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

Siviglia-Celta (Liga) – DAZN

20.30

Hertha-Borussia Dotrmund (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45

Juventus-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1

Grosseto-Livorno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Perugia-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Atletico Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN

Manchester United-West Brom (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.08

Columbus Crew-New York Red Bulls (MLS) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: