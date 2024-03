Nella guida tv del 3 marzo 2024 la gara valide per la ventisettesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Verona-Sassuolo anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 3 marzo 2024 ci sono le gare della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con lo scontro salvezza Verona – Sassuolo. Gli scaligeri vengono dalla sconfitta esterna peer 2-0 contro il Bologna e sono diciassettesimi con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e quattordici stop, ventitré gol fatti e trentasei subiti. Gli emiliani sono reduci dal pesante 1-6 rimediato dal Napoli nel recupero infrasettimanale e sono diciottesimi a quota 20. Il loro percorso é di cinque partite vinte, altrettante pareggiate e sedici perse, trentadue reti realizzate e cinquantaquattro incassate.

Alle 15 si giocherà Empoli – Cagliari. I toscani vengono dal successo esterno per 2-3 contro il Sassuolo e sono tredicesimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte, ventidue gol fatti e quaranta subiti. Gli emiliani sono reduci dal pesante 1-6 rimediato dal Napoli nel recupero infrasettimanale e sono penultimi a quota 20. Il loro percorso é di quattro partite vinte otto pareggiate e quattordici perse, ventiquattro reti realizzate e quarantasette incassate.Contemporaneamente Frosinone – Lecce. I ciociari, dopo quattro k.o. di fila (2-3 contro il Milan , 5-1 contro la Fiorentina, 0-3 contro la Roma e 3-2 contro la Juventus), sono sedicesimi a quota 23 (a + 3 dalla zona rossa della classifica). Il loro percorso racconta di sei partite vinte, altrettante pareggiate e quindici perse, trentaquattro gol fatti e cinquantacinque subiti. I salentini, dopo tre sconfitte consecutive (4-0 contro il Bologna, 2-0 contro il Torino e 4-0 contro l’Inter), sono quattordicesimi con 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e dodici stop, ventiquattro gol fatti e quarantatré subiti.

Alle 18 scendono in campo Atalanta e Bologna. Gli orobici, dopo sette successi consecutivi, hanno prima pareggiato per 1-1 a San Siro contro il Milan per poi inciampare pesantemente (4-0) a San Siro contro l’Inter nel recupero infrasettimanale. La squadra di Gasperini ore é quinta a quota 45. Il suo percorso narra di quattordici partite vinte, quattro pareggiate e otto perse, quarantotto reti realizzate e ventotto incassate. Con due lunghezze in più, al quarto posto, ci sono proprio i felsinei, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Verona. I loro punti sono frutto di tredici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte, trentanove gol fatti e ventitré subiti.

In serata chiuderà il big match Napoli – Juventus. I partenopei, dopo due 1-1 consecutivi (contro il Genoa e contro il Cagliari) nel recupero infrasettimanale hanno rifilato un tennistico 1-6 al Sassuolo e ora sono a quota 40. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, sette pareggiate e otto perse, quaranta reti realizzate e trenta incassate. I bianconeri,dopo i passi falsi contro l’Udinese e contro il Verona, hanno ritrovato il sorriso battendo il Frosinone grazie a un gol di Rugani allo scadere. Ora gli uomini di Allegri sono terzi a-1 dal Milan, che però ha già giocato e vinto contro la Lazio. I loro 58 punti sono frutto di diciassette vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, quarantuno gol fatti e diciannove subiti.

Si disputano alcune gare della ventisettesima giornata di Serie B: spicca il big match Como – Venezia. Eppoi la Premier League con il derby Manchester City – Manchester United; la Liga con Athelrtic Bilbao – Barcellona. In Bundesliga la capolista Leverkusen afrà visita al Colonia

Calcio in tv oggi 3 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Talleres-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Vancouver Whitecaps-Charlotte (MLS) – APPLE TV

02.30

Chicago Fire-Cincinnati, Dallas-Montreal, Houston Dynamo-New York Red Bulls, Sporting KC-Philadelphia Union, St. Louis City-New York City (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-Nashville (MLS) – APPLE TV

04.30

Portland Timbers-DC United, San José Earthquakes-LA Galaxy, Seattle Sounders-Austin (MLS) – APPLE TV

11.00

Lecce-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.15

Ajax-Utrecht (Eredivisie) – MOLA

12.30

Verona-Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Tolosa-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Genoa-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Arsenal-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Burnley-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO

Villarreal-Granada (Liga) – DAZN

Renate-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Catania-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Lucchese-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Virtus Francavilla-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

PSV-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Empoli-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Frosinone-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.30

Colonia-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

16.15

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Como-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Bari-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Feralpisalò-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Cittadella-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Ascoli-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Cosenza-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

Sestri Levante-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

16.30

Manchester City-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Portimonense-Vizela (Campionato portoghese) – DAZN

17.30

Hoffenheim-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00

Atalanta-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Modena-Cremonese (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Maiorca-Girona (Liga) – DAZN

Audace Cerignola-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Picerno-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Turris-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Sporting-Farense (Campionato portoghese) – DAZN

Leicester-Chelsea (Women’s Super League) – DAZN

20.00

New England Revolution-Toronto (MLS) – APPLE TV

20.45

Napoli-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lione-Lens (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

21.00

Athletic Bilbao-Barcellona (Liga) – DAZN

21.30

Porto-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

23.15

Boca Juniors-Belgrano (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.