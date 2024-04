Nella guida tv del 6 aprile 2024 gli anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1 saranno visibili su DAZN; Empoli – Torino anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 6 aprile 2024 c’é la trentunesima giornata di Serie A. Si comincia alle 15 con Milan – Lecce. I rossoneri, grazie al successo esterno per 1-2 contro la Fiorentina e al contestuale stop della Juventus all’Olimpico contro la Lazio, hanno portato a sei le lunghezze che li separano dai bianconeri. Sono secondi con 64 punti, frutto di venti vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, cinquantasette gol fatti e trentaquattro subiti. I salentini, nel turno pasquale, hanno fermato la Roma sul risultato di 0-0. Affidati a Gotti dopo l’esonero di D’Aversa, sono tredicesimi a quota 29. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, dieci pareggiate e tredici perse, ventisei reti realizzate e quarantacinque incassate.

Alle 18 il derby Roma – Lazio. La Lazio di Igor Tudor dopo la doppia sfida con la Juventus in tre giorni, dove i biancocelesti hanno trovato una vittoria in campionato e una sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia, scenderà in campo nel derby della capitale contro la Roma di Daniele De Rossi. Per i giallorossi è un ottimo momento infatti, tolta la sconfitta indolore contro il Brighton, la squadra di De Rossi non perde dal 4-2 casalingo subito contro l’Inter il dieci febbraio scorso e in classifica si trova al quinto posto con 52 punti, cinque in meno del Bologna quarto.

In serata si gioca Empoli – Torino. I toscani, dopo lo stop casalingo contro il Bologna (0-1) e quello rimediato a San Siro contro l’Inter (2-0), sono terzultimi, a pari merito con il Frosinone, a quota 25. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate, diciassette perse, ventidue reti realizzate e quarantacinque incassate. I granata, dopo il successo esterno per 0-2 contro l’Udinese e quello casalingo di misura contro il Monza, sono noni con 44 punti, frutto di undici vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte, ventinove gol fatti e ventisei subiti.

In Serie B la capolista Parma fa vista al Sudtirol. Impegno in trasferta anche per il Como, sul campo del Catanzaro.

In Bundesliga lil Bayern farà visita all’Heidenheim mentre il Ligue 1 il PSG riceverà il Clermont. In Premier League il Manchester City giocherà sul campo del Crystal Palace,

Calcio in tv oggi 6 aprile2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Bologna-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Lecce-Sassuolo (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.00

Inter-Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Crystal Palace-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Sudtirol-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Spezia-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Brescia-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Feralpisalò-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Ternana-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

15.00

Milan-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.30

Union Berlino-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Heidenheim-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

16.00

Aston Villa-Brentford (Premier League) – SKY SPORT UNO

Italia-Svizzera Under 19 femminile (Elite Round) – SITO FIGC

16.15

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Catanzaro-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Palermo-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Reggiana-Cittadella (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Trento-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pro Vercelli-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Sorrento-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

16.30

Sparta-Heracles (Eredivisie) – MOLA

18.00

Roma-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Brighton-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

Borussia Dortmund-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Taranto-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Giugliano-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Legnago-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Fiorenzuola-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.45

PSV-AZ (Eredivisie) – MOLA

20.00

Twente-Fortuna Sittard (Eredivisie) – MOLA

20.45

Empoli-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00

PSG-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT UNO

21.30

Sporting-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

22.00

Athletic-Maiorca (Finale Coppa del Re) – TELELOMBARDIA e YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

Newell’s Old Boys-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.