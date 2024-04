Elenco delle partite previste per oggi, sabato 6 aprile 2024: derby della capitale e altri due anticipi in Serie A, Athletic Bilbao e Maiorca si contendono la coppa nazionale spagnola e spazio alla Premier League

Ci addentriamo sempre più in un weekend calcistico che anche quest’oggi, sabato 6 aprile, mette a disposizione la solita fitta agenda di sfide per tutti gli amanti di questo sport. In campo la Serie A, la Serie B e i tornei minori del nostro Paese. Non solo. Di scena c’è anche la Premier League, così come la finale di Copa del Rey, con Athletic Bilbao e Maiorca chiamate ad affrontarsi nell’ultimo atto della competizione. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano, per poi effettuare una panoramica più generale su quello estero.

Indice

Entriamo dunque nel dettaglio dei campionati nostrani e partiamo proprio dalla Serie A. 3 gli anticipi validi per la 25esima giornata, in attesa delle gare di domani che completeranno il turno. Andando in ordine cronologico, abbiamo innanzitutto alle 15 l’incrocio di San Siro tra Milan e Lecce. I rossoneri, per approcciarsi nel modo migliore possibile alla doppia sfida contro la Roma dei quarti di Europa League, cercano di dare continuità al filotto di 5 risultati utili consecutivi, in piedi dalla disfatta in casa del Monza dello scorso 18 febbraio. Uno score che ha permesso agli uomini di Pioli di salire a +6 sulla Juventus e di consolidare il secondo gradino del podio, ritardando al contempo il più possibile lo Scudetto dei cugini dell’Inter. Obiettivi stagionali decisamente diversi per i salentini, a caccia di ossigeno per mettersi ulteriormente al riparo in ottica salvezza. I giallorossi guidano infatti la carovana di squadre in lotta per non retrocedere, vantando ben quattro passi di margine sulla zona rossa della graduatoria. E dopo aver fermato la Roma nel turno pasquale, sono all’inseguimento di un altro risultato positivo contro una big, questa volta lontano dalle mura amiche. Il tecnico dei rossoneri Pioli senza lo squalificato Loftus-Cheek. Davanti il solito terzetto offensivo composto da Giroud, Pulisic e Leao. Riposa Bennacer, al suo posto Musah con Adli e Reijnders. Il mister dei pugliesi Gotti dovrebbe invece ancora optare in attacco per il tandem Krstovic-Piccoli. Dorgu e Almqvist esterni di centrocampo.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con il match più atteso di giornata: il derby della capitale tra Roma e Lazio. Sarà la terza sfida stagionale tra le due compagini (pareggio in campionato e vittoria per le Aquile in Coppa Italia) e, curiosamente, anche la prima senza Mourinho e Sarri, con De Rossi e Tudor per la prima volta a dirigere in panchina. Una partita sentita e molto importante anche in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Sono sei, infatti, i punti a dividere in classifica le due formazioni: 52 per i giallorossi quinti e reduci dallo 0-0 di Lecce. 46 per i biancocelesti, settimi e usciti sconfitti per 0-2 dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Alto per entrambe, dunque, il rischio che un passo falso possa lasciare strascichi in una settimana in cui i lupi giallorossi affronteranno anche un altro derby, quello tutto italiano contro il Milan nei quarti di finale di Europa League. Mister De Rossi non potrà fare affidamento sullo squalificato Ndicka: c’è Llorente in pole su Huijsen per affiancare Mancini. Sulla trequarti pronto a tornare dal 1′ Dybala. Assieme a lui El Shaarawy alle spalle di Lukaku. Problemi anche per il tecnico della Lazio Tudor. Out Zaccagni, uscito malconcio dalla sfida di coppa. Guendouzi dovrebbe far coppia con Cataldi in mezzo al campo, con Kamada avanzato in coppia con Luis Alberto. Castellanos favorito su Immobile.

Alle 20.45 chiude il palinsesto di giornata in Serie A la sfida del Castellani tra Empoli e Torino. I granata, grazie ai due segni X e ai due successi collezionate nell’ultimo mese, continuano a sognare un piazzamento europeo: un obiettivo distante appena due lunghezze e ancor di più avvicinabile qualora gli uomini di Juric riuscissero a ottenere l’intera posta in palio dalla gara odierna. Dall’altro lato i toscani, terz’ultimi a pari merito col Frosinone, sono rimasti invischiati nel pantano di bassa classifica. Fatali le quattro disfatte consecutive (l’ultima quella rimediata a San Siro contro la capolista Inter), che hanno offuscato l’ottimo rendimento offerto dagli azzurri in seguito alla nomina di Nicola come nuovo tecnico. Ulteriore dato preoccupante quello di un attacco inceppato e a digiuno di gol addirittura da febbraio. Un ostacolo non da poco in vista del rush finale di stagione e della bagarre per mantenere la categoria. Un solo dubbio di formazione per mister Nicola: chi impiegare tra Cacace e Pezzella sulla corsia mancina nel 3-5-2. In attacco, accanto a Cambiaghi, scalda i motori Niang. L’allenatore dei piemontesi Juric pronto a lanciare dal 1′ Sanabria accanto a Zapata. A sostegno delle due punte, riecco Vlasic.

Programma ricco di impegni anche in Serie B, con ben 8 incontri valevoli per la 32esima della serie cadetta. Cinque con fischio d’inizio alle 14 e tre alle 16.15. E’ countdown Serie A ormai per il Parma capolista impegnato al Tardini contro il Sudtirol, dodicesimo in classifica ma non troppo distante dalla zona playoff. Il Catanzaro ospita il Como secondo e ad oggi promosso direttamente in massima serie, per cercare di avvicinarsi alle rivali in lotta per per i piani altissimi della graduatoria. Interessanti anche i match per la lotta salvezza FeralpiSalò-Cosenza, Ternana-Modena e Spezia-Lecco su tutti. Il Palermo, dopo la rivoluzione in panchina e l’avvento dell’ex Bari Mignani al posto dell’esonerato Corini, riceve al Barbera una Sampdoria capace, nelle ultime settimane, di scalare la classifica con quattro vittorie di fila. I blucerchiati occupano al momento la settima posizione, utile per l’accesso agli spareggi promozione.

Si gioca anche in Serie C. Un palinsesto che offre 5 anticipi della 35esima giornata dei soli Gironi A e C, con calcio d’inizio tra le 16.15 e le 18.30, in attesa delle gare di domani che chiuderanno il quadro. Nel primo gruppo è partita da ultima spiaggia per l’Alessandria fanalino di coda sul campo del Fiorenzuola per cercare di evitare la retrocessione diretta in quarta serie. A chiudere Trento-Giana Erminio, il testa-coda di classifica Legnago Salus-Pro Sesto e la sfida di metà classifica Pro Vercelli-Albinoleffe. Nel secondo raggruppamento di scena, invece, Taranto-Potenza, gara da cui i lucani vogliono strappare i tre punti per tentare di risalire nei primi dieci posti. Per il Giugliano settimo c’è da superare l’ostacolo Monopoli, mentre Al Viviani di Potenza riflettori puntati sulla gara tra Sorrento e Latina.

Sono previste, inoltre, alcune partite del campionato di Primavera 1. Si parte con Bologna-Juventus, calcio d’inizio alle ore 11. In concomitanza c’è anche Lecce-Sassuolo, mentre alle 13 spazio a Inter-Frosinone.

Sguardo ora al resto d’Europa. Prima di procedere con l’analisi delle partite principali campionati, segnaliamo che questa sera, alle ore 22, tutta la Spagna si fermerà per la finale di Copa del Rey. A scontrarsi nell’ultimo atto ci sono Athletic Bilbao e Maiorca. Teatro della super sfida lo stadio de la Cartuja di Siviglia. I baschi hanno raggiunto questo ambito traguardo grazie alle affermazioni contro Rubì, Cayon, Eibar, Alaves e Barcellona, fino ai quarti di finale. Nel turno precedente, poi, doppio successo contro l’Atletico Madrid, battuto sia al Wanda Metropolitano che al San Mamès. Nonostante ci siano tutti i presupposti per considerare l’Athletic favorito per riportare a casa un trofeo assente da 40 anni, attenzione a non sottovalutare la squadra di Aguirre. Quest’ultima è stata in grado di eliminare in semifinale ai rigori la Real Sociedad, ottenendo così la chance di entrare nella storia del club e di conquistare per la seconda in assoluto la coppa, dopo l’esperienza del 2002/03.

Capitolo ora principali campionati europei. Partiamo dalla Premier League, che propone 7 incontri validi per la 32esima giornata del massimo campionato inglese. Alle 13.30 il Manchester City, forte della vittoria per 4-1 nel turno infrasettimanale sull’Aston Villa, invece impegnato alle 16 sul campo del Brentford, si rituffa all’inseguimento del Liverpool capolista, lontano 3 lunghezze, tentando il colpo grosso sul campo del Crystal Palace. Sempre alle 16 altri quattro match in contemporanea: Fulham-Newcastle, Everton-Burnley, Luton-Bournemouth e Wolverhampton-West Ham. Infine ostacolo Brighton, alle 18.30, per l’Arsenal: i Gunners, momentaneamente secondi in graduatoria, puntano all’intera posta in palio per non veder accrescere il gap di 2 punti dai Reds.

Spostiamoci in Germania ed in Bundesliga, dove si giocano ben 6 partite valevoli per il 28esimo turno. Cinque contestualmente alle 15.30, una alle 18.30. Manca ormai sempre meno all’aritmetica conquista del primo Meisterschale per il Bayer Leverkusen. 8 i punti a separare la formazione di Xabi Alonso dal trionfo e quindi ogni partita da qui alla fine, compresa quella odierna contro l’Union Berlino, diventa chiaramente decisiva. Proverà a rinviare il più possibile la festa dei rivali il Bayern Monaco, chiamato ad affrontare fuori casa l’Heidenheim. Oltre a Friburgo-RB Lipsia, Colonia-Bochum e Magonza-Darmstadt. sfida in chiave Champions, poi, al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Stoccarda, rispettivamente quarta e terza della classe. 4 i punti di vantaggio in classifica degli ospiti sui padroni di casa.

Arriviamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano solo due partite per il 28esimo turno. 12 le lunghezze che separano il Paris Saint Germain primo dal Brest e che non lasciano presagire grandi sorprese in vista di una possibile riapertura della lotta al titolo. I parigini sono chiamati ad archiviare la pratica alle 17. Ad aspettarli la prova Clermont. Di scena anche Lens-Le Havre, con la squadra di casa desiderosa di punti per continuare a galleggiare in zona Europa.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio alla 29esima del massimo campionato olandese. In programma, dalle 16.30 e le 21, Sparta Rotterdam-Heracles, il big match di giornata PSV Eindhoven-AZ Alkmaar, Zwolle-Excelsior e Twente-Sittard.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

FINALE COPA DEL REY

22.00

Athletic Bilbao-Maiorca

PREMIER LEAGUE

13.30

18.30

Brighton-Arsenal

SERIE B

14.00

16.15

SERIE C

16.15

18.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 6 aprile 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Petro – Mazembe 18:00

ASEC Mimosas – Esperance Tunis 22:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – Khenchela 16:45

Constantine – Paradou 23:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee – Al Shabab 21:00

Al-Ettifaq – Al Riyadh 21:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Velez Sarsfield – Argentinos Jrs 00:30

Banfield – Independiente 02:00

Newells Old Boys – Boca Juniors 22:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

BATE – Gomel 15:00

Soligorsk – Dynamo Brest 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

The Strongest – SA Bulo Bulo 00:00

Blooming – Nacional Potosi 22:00

Royal Pari – Aurora 22:00

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Etar 16:45

Arda – Slavia Sofia 19:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Copiapo – Deportes Iquique 17:30

Nublense – Colo Colo 20:00

U. Catolica – Cobresal 22:30

CINA SUPER LEAGUE

Tianjin Jinmen Tiger – Chengdu Rongcheng 09:30

Zhejiang Professional – Qingdao West Coast 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – Fortaleza 01:10

Once Caldas – Tolima 03:20

Aguilas – Pasto 23:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Gorica 16:50

Slaven Belupo – Varazdin 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Orense – Mushuc Runa 02:00

Aucas – Cumbaya 20:00

El Nacional – LDU Quito 22:30

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA A

Belgio U19 D – Slovacchia U19 D 11:00

Danimarca U19 D – Slovenia U19 D 12:00

Spagna U19 D – Grecia U19 D 12:00

Austria U19 D – Irlanda U19 D 12:30

Islanda U19 D – Croazia U19 D 12:30

Finlandia U19 D – Bosnia-Erzegovina U19 D 15:00

Francia U19 D – Norvegia U19 D 15:00

Germania U19 D – Ungheria U19 D 15:00

Olanda U19 D – Polonia U19 D 15:00

Repubblica Ceca U19 D – Ucraina U19 D 15:00

Serbia U19 D – Bielorussia U19 D 15:00

Svezia U19 D – Romania U19 D 15:00

Italia U19 D – Svizzera U19 D 16:00

Inghilterra U19 D – Portogallo U19 D 19:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Scozia U19 D – Cipro U19 D 11:30

Bulgaria U19 D – Azerbaigian U19 D 12:00

Galles U19 D – Moldavia U19 D 12:00

Irlanda del Nord U19 D – Kazakistan U19 D 12:00

Macedonia del Nord U19 D – Lituania U19 D 12:00

Montenegro U19 D – Lettonia U19 D 12:00

Estonia U19 D – Georgia U19 D 14:00

Faerøerne U19 D – Armenia U19 D 15:00

Albania U19 D – Liechtenstein U19 D 15:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Gnistan – Inter Turku 14:00

Haka – VPS 16:00

Ilves – Lahti 16:00

Mariehamn – Ekenas 16:00

SJK – Oulu 16:00

KuPS – HJK 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Le Havre 17:00

PSG – Clermont 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Concarneau 15:00

Angers – Laval 19:00

Annecy – Valenciennes 19:00

Bastia – Dunkerque 19:00

Caen – Bordeaux 19:00

Guingamp – Amiens 19:00

Paris FC – Grenoble 19:00

Pau FC – AC Ajaccio 19:00

Rodez – Quevilly Rouen 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Kaiserslautern 13:00

Elversberg – Magdeburg 13:00

Norimberga – Kiel 13:00

Karlsruher – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Bochum 15:30

Friburgo – RB Lipsia 15:30

Heidenheim – Bayern 15:30

Magonza – Darmstadt 15:30

Union Berlino – Leverkusen 15:30

Dortmund – Stoccarda 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – G-Osaka 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Atromitos – Panserraikos 16:00

Asteras T. – Kifisia 18:30

Panetolikos – Volos 18:30

OFI Crete – Giannina 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Malacateco – Guastatoya 04:00

Coban Imperial – Antigua 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Southampton 16:00

Coventry – Leeds 16:00

Huddersfield – Millwall 16:00

Leicester – Birmingham 16:00

Middlesbrough – Swansea 16:00

QPR – Sheffield Wed 16:00

Stoke – West Brom 16:00

Sunderland – Bristol City 16:00

Watford – Preston 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Manchester City 13:30

Aston Villa – Brentford 16:00

Everton – Burnley 16:00

Luton – Bournemouth 16:00

Wolves – West Ham 16:00

Brighton – Arsenal 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Dungannon – C. Rangers 16:00

Glenavon – Newry City 16:00

Loughgall – Ballymena 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Coleraine – Cliftonville 16:00

Larne – Crusaders 16:00

Glentoran – Linfield 18:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Galway 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sakhnin – H. Haifa 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Juventus U19 11:00

Lecce U19 – Sassuolo U19 11:00

Inter U19 – Frosinone U19 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Como U19 – Parma U19 11:00

Entella U19 – Ascoli U19 11:00

Pescara U19 – Spezia U19 11:00

Pisa U19 – Crotone U19 11:00

Cesena U19 – Benevento U19 11:15

Venezia U19 – Alessandria U19 11:30

Monopoli U19 – Bari U19 12:00

Cittadella U19 – Brescia U19 14:30

AlbinoLeffe U19 – Vicenza U19 15:00

Cosenza U19 – Salernitana U19 15:00

Reggiana U19 – Renate U19 15:00

ITALIA SERIE A

Empoli – Torino 20:45

ITALIA SERIE B

Brescia – Pisa 14:00

FeralpiSalò – Cosenza 14:00

Spezia – Lecco 14:00

Südtirol – Parma 14:00

Ternana – Modena 14:00

Catanzaro – Como 16:15

Palermo – Sampdoria 16:15

Reggiana – Cittadella 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pro Vercelli – AlbinoLeffe 16:15

Trento – Giana Erminio 16:15

Fiorenzuola – Alessandria 18:30

Legnago Salus – Pro Sesto 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Sorrento – Latina 16:15

Giugliano – Monopoli 18:30

Taranto – Potenza 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ischia – Atletico Uri 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Locri 1909 – Sancataldese 15:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Hegelmann 14:00

Dainava Alytus – Banga 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Dorados – Tapatio 05:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – U.N.A.M. 03:00

Tijuana – Necaxa 05:10

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Viking 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam – Heracles 16:30

PSV – Alkmaar 18:45

Zwolle – Excelsior 20:00

Twente – Sittard 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Tacuary – General Caballero JLM 00:00

Nacional Asuncion – Ameliano 02:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

U. de Deportes – Alianza Atl. 03:30

Los Chankas – Melgar 20:00

Union Comercio – Cesar Vallejo 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Korona – Stal Mielec 15:00

Ruch – Puszcza 17:30

Slask – Warta Poznan 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Vizela 16:30

Rio Ave – Gil Vicente 16:30

Braga – Arouca 19:00

Sporting – Benfica 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina – Plzen 15:00

Liberec – Slovacko 15:00

Zlin – Sigma Olomouc 15:00

Slavia Praga – Bohemians 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Petrolul – FC Voluntari 16:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest – CFR Cluj 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Samara 13:00

Pari NN – Krasnodar 15:30

FK Rostov – Sochi 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – San Marino Academy U22 15:00

Faetano – Juvenes/Dogana 15:00

Murata – Cosmos 15:00

San Giovanni – Pennarossa 15:00

Folgore – Fiorentino 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – Motherwell 16:00

Hibernian – St. Johnstone 16:00

Kilmarnock – Ross County 16:00

Livingston – Aberdeen 16:00

St. Mirren – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Zeleznicar Pancevo – Vojvodina 18:00

TSC – Cukaricki 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – O. Ljubljana 15:00

Radomlje – Koper 17:30

Mura – Celje 20:15

SPAGNA COPA DEL REY

Ath. Bilbao – Maiorca 22:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Andorra 16:15

Levante – Saragozza 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan HD – Suwon FC 07:00

Gimcheon Sangmu – Gwangju 09:30

Incheon – Jeju 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna – AIK Stockholm 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – Lugano 18:00

Servette – Zurigo 20:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Boston River – Defensor Sp. 00:00

River Plate – Wanderers 15:00

Racing Montevideo – Miramar 17:30

Danubio – Progreso 20:00

Nacional – Cerro Largo 23:00

USA USL CHAMPIONSHIP

FC Tulsa – Phoenix Rising 02:30

Detroit – North Carolina 20:00

Hartford Athletic – Miami FC 20:00

Louisville City – Indy Eleven 22:00

Memphis – Orange County SC 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Inter de Barinas – Puerto Cabello 01:00

Estudiantes M. – Zamora 21:00

Carabobo – Rayo Zuliano 23:45