Cannara-Siena: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cannara-Siena di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CANNARA – Domenica 15 febbraio 2026, lo Stadio Comunale Alberto Spoletini ospiterà la partita Cannara-Siena, sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Cannara e Siena, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Cannara, infatti, è all’ultimo posto grazie a 3 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, segno di un cammino estremamente negativo. Il Siena, invece, si ritrova al settimo posto dopo 10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un discreto ruolino di marcia. Alla luce dei dati, gli ospiti toscani partono favoriti in base alla classifica e al rendimento stagionale, anche se il fattore campo potrebbe rendere la gara più equilibrata.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Cannara, con 16 gol segnati e 43 subiti, presenta una differenza reti di -27. Allo stesso tempo, il Siena ha un record di 23 gol segnati e 18 subiti, con una differenza di 5. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che il Siena dispone di maggiore solidità difensiva e di una migliore capacità realizzativa, fattori che, almeno sulla carta, rafforzano il favore del pronostico in vista della sfida.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 4.00 per la vittoria del Cannara, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poche probabile. Il pareggio è quotato a 3.20, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Siena è di 1.74, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CANNARA-SIENA]

CANNARA:. A disposizione:



SIENA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Calabro’ della Sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Cristiano Rosati proveniente da Roma 2 e Matteo Panella appartenente alla Sezione di Ciampino. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CANNARA – Il tecnico Armillei dovrebbe affidarsi al il 3-5-2. In porta andrà Vassallo con Gueye, Mancini e Fumanti a formare il tridente difensivo. Sulle fasce a centrocampo ci saranno Porzi e Fracassini con Schvindt, Montero, Iacullo a completare il reparto centralmente. Il tandem offensivo sarà composto da Farneti e Mancini. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL SIENA – Il tecnico Voria dovrebbe disporre la propria squadra con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Michielan; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Conti, Somma, Cavallari. A centrocampo spazio al quartetto Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi, incaricati di dare ritmo, equilibrio e spinta sulle corsie. Alle spalle delle punte agisce Nardi e Lipari, liberi di inventare per Andolfi che avrà il compito di finalizzare la manovra offensiva. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

Le probabili formazioni

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Gueye, Mancini, Fumanti; Porzi, Schvindt, Montero, Iacullo, Fracassini; Farneti, Mancini. Allenatore: Armillei

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi; Nardi; Lipari, Andolfi. Allenatore: Voria

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Cannara e Siena in radiocronaca diretta su Radio Bruno Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.