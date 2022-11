Catanzaro – Avellino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Avellino di Mercoledì 16 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C

CATANZARO – Mercoledì 16 novembre alle ore 17.00, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita l’Avellino di Massimo Rastelli nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2022/23, dove verrà decisa la sfidante della vincente tra Foggia e Crotone.

Le Aquile del Sud arrivano a questo ottavo di finale da prima della classe in campionato, imbattute con undici vittorie e due pareggi, e con una solidità e una convinzione che nessuno si sarebbe mai aspettato all’inizio della stagione, confermata anche nel match insidioso contro il Monterosi Tuscia, vinto dalla squadra calabrese per 1-0, che ha così dimostrato di avere ormai anche acquisito una tale maturità da saper affrontare anche quelle partite che sembrano molto chiuse e difficili da conquistare. Per continuare la serie positiva senza sconfitte e per accedere ai quarti di finale, mister Vivarini si affiderà alla clamorosa potenza distruttiva dimostrata dai suoi due attaccanti di punta: Tommaso Biasci, che con sette reti comanda la classifica cannonieri del girone C, proprio con le stesse reti del suo compagno di attacco Pietro Iemmello, vecchia conoscenza della serie A che si sta dimostrando ancora decisivo.

I Lupi arrivano invece a questo ottavo molto giù di morale dopo la beffa nel derby contro il Giugliano, perso per 1-0 dalla squadra di casa, che è andato a confermare il periodo molto negativo della squadra campana, che con solo tre vittorie, tre pareggi e ben sei sconfitte si trova al quindicesimo posto in classifica nel girone C della Lega Pro, con gli stessi punti del Francavilla sedicesimo e in zona play out, e con solo tre punti di vantaggio sul penultimo posto occupato dal Messina. Buono invece per ora il rendimento in Coppa Italia Serie C con questo ottavo conquistato grazie alla vittoria sul Turris per 1-0. Per provare nell’impresa di eliminare la dominatrice del girone C di Lega Pro, l’allenatore Rastelli punterà sui pochi giocatori che stanno dando continuità di rendimento o che comunque con i loro gol stanno ancora tenendo sull’orlo del baratro la squadra di Avellino: il numero 10 Raffaele Russo, che con tre gol guida la classifica cannonieri della squadra, e Federico Casarini, che con due reti messe a segno, molte per essere un centrocampista, sta cercando di far rialzare la squadra.

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Rizzuto, Sala;

Difensori: Brighenti, Lombardi, Ozawje, Gatti, Mulè, Megna;

Centrocampisti: Welbeck, Pontisso, Vandeputte, Rizzo, Belpanno, Scavone, Katseris, Cinelli;

Attaccanti: Iemmello, Biasci, Tedesco, Russi, Maltese, Cianci.

I convocati dell’Avellino

Portieri: Pane, Pizzella, Forte;

Difensori: Rizzo, Tito, Sbraga, Scognamiglio, Ricciardi, Auriletto, Moretti;

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Maisto, Micovschi;

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Murano, Ceccarelli, Guadagni, Trotta.

Dichiarazioni

Vivarini: “Non sottovalutiamo l’impegno perché si tratta di un torneo importante nel quale non vogliamo sfigurare. Ma in gare come queste è giusto dare spazio a chi ha giocato di meno. Anche perché gli impegni si susseguono ed è necessario fare i conti con questo campionato che non conosce pause. Verranno a pressarci e lotteranno su ogni pallone, ma noi saremo in grado di ribattere e faremo la nostra partita. Si tratta di una partita ufficiale e vogliamo onorarla. Nello stesso tempo la sfrutteremo anche per rodare alcuni meccanismi e farci trovare ancora più pronti all’impegno di domenica”.

Presentazione del match

QUI CATANZARO – Mister Vivarini si affiderà al suo 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, difesa a tre composta da Megna, Brighenti e Mule, a centrocampo Katseris e Vandeputte faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a gestire il gioco ci saranno Pontisso, Welbeck e Cinelli. In attacco agirà la coppia perfetta Iemmello – Biasci.

QUI AVELLINO – Mister Rastelli invece confermerà per il derby il suo 4-3-1-2. In porta troveremo l’insostituibile Pani, davanti a lui la difesa a quattro sarà formata da Rizzo, Moretti, Auriletto e Tito, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Casarini, Franco e Garetto. In attacco ci sarà invece Russo a sostenere la coppia Gambale – Ceccarelli.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Avellino

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Mule, Brighenti, Megna; Katseris, Cinelli, Pontisso, Welbeck, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Casarini, Franco, Garetto; Russo; Gambale, Ceccarelli. Allenatore: Rastelli.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Catanzaro – Avellino valido per l’ottavo di finale della Coppa Italia Serie C 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc.