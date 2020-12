Como – Carrarese 2-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Como – Carrarese di Sabato 12 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata del Girone A di Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: COMO-CARRARESE 2-1 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio dell'arbitro e fine delle ostilità tra Como e Carrarese. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite 78' Marcatura per Tommaso Arrigoni per Como! 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Como e Carrarese. Il parziale è di 2 a 1. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 38' Cambia il risultato, Elio Calderini segna il gol 2' In gol Massimiliano Gatto! , il punteggio diventa: 1 a 0 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Como - Carrarese COMO: Bellemo A., Cicconi M., Crescenzi L., Foulds M. (dal 30' st Dkidak A.), Facchin D. (P), Gabrielloni A., Arrigoni T. (dal 25' st Gatto M.), Walker L. (dal 25' st H'Maidat I.), Iovine A., Solini M., De Nuzzo G. (dal 35' st Terrani G.). A disposizione: Agyakwa D., Arrigoni T., Bansal-McNulty A., Bovolon E., Celeghin E., De Nuzzo G., Ferrari F., Foulds M., Soldi G., Vincenzi M., Walker L., Zanotti L. (P)



CARRARESE: Agyei D. K., Borri L., Cais D. (dal 29' st Calderini E.), Pasciuti L. (dal 1' st Foresta G.), Imperiale M., Infantino S., Luci A., Caccavallo G. (dal 1' st Manzari G.), Mazzini S. (P), Piscopo K. (dal 38' st Schiro T.), Valietti F.. A disposizione: Caccavallo G., Cais D., Doumbia A., Ermacora F., Fortunati D., Grassini D., Murolo M., Pasciuti L., Pavone F., Piscopo K., Pulidori G. (P)



Reti: al 2' pt Gatto M. (Como), al 33' st Arrigoni T. (Como) al 38' pt Calderini E. (Carrarese).



Ammonizioni: al 42' pt Bellemo A. (Como), al 24' st H'Maidat I. (Como), al ' pt Foulds M. (Como) al 3' st Luci A. (Carrarese).



Presentazione della partita

COMO – Tra le partite della quindicesima giornata del Girone A di Serie C c’é Como – Carrarese, in programma oggi, sabato 12 dicembre 2020, alle ore 14:30. Non si tratta del primo match tra le due squadre che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta la Carrarese si è imposta con il risultato di 2-0. Il Como é dato per favorito con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 2.20. Negli ultimi cinque incontri il Como ha conseguito 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 gol e subendone 5. La Carrarese invece ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 6. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Ricordiamo che nel Girone A di Serie C c’é in testa il Renate con 31 punti, seguito dalla Pro Vercelli con 26; al terzo posto proprio Como e Carrarese, entrambe a quota 25.

Probabili formazioni

Il Como potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Facchin e difesa composta da Toninelli, Bertoncini e Solini. In mezzo al campo la coppia Bellemo e H’maidat; ai lati Magrini e Iovine. Sulla trequarti Terrani e Gatto, di supporto all’unica punta Ferrari. La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Forte tra i pali, reparto arretrato formato da Ciancio e Mignanelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tedeschi e Agyei. A centrocampo Damiani e Foresta in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Valente, Cardoselli e Calderini alle spalle di Infantino.

COMO (3-4-2-1): Facchin; Toninelli, Bertoncini, Solini; Magrini, Bellemo, H’maidat, Iovine; Terrani, Gatto; Ferrari. Allenatore: Banchini.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. Allenatore: Baldini.

Dove vederla in TV e in streaming

Sarà ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti del campionato di Serie C, a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Como – Carrarese , valida per la quindicesima giornata del Girone A di Serie C .