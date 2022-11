I giocatori da schierare al fantacalcio per la 14° giornata di Serie A: Musso tra i pali; in avanti Lookman, Lautaro e Osimhen

NAPOLI – Nemmeno il tempo di archiviare la tredicesima giornata che il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 riparte con la quattordicesima giornata, che si giocherà, in turno infrasettimanale, tra l’8 e il 10 novembre 2022. Ad aprire il turno sarà la capolista Napoli che martedì alle 18.30 farà visita all’Empoli. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Musso: É stato uno tra i pochi a salvarsi nella gara persa dall’Atlanta contro il Napoli: non ci sono state occasioni per rendersi protagonista ma in quelle che hanno portato ai due gol non gli si possono attribuire colpe.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre partiamo da Kalulu. Affidabile, preciso e puntuale: anche contro Saliburgo e Spezia il frncese del Milan é risultato tra i migliori in campo. Proseguiamo con Biraghi: il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e non ha ancora rinnovato: un buon motivo in più per far bene. Chiudiamo con Mario Rui: le sue prestazioni col Napoli sono talmente buone che il CT del Portogallo lo ha inserito nella lista de convocati per il Mondiale.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Miranchuk: é una delle pedine fondamentali del Torino di Juric e la società granata dovrà fare l’impossibile per riscattarlo dell’Atalanta. Al centro optiamo per Kostic: migliore in campo nella sfida vinta dalla Juventus conto l’Inter: suo anche il cross per Rabiot in occasione del gol. Al suo fianco suggeriamo Milinkovic-Savic: tra i protagonisti della Lazio di Sarri in questa prima parte di stagione, voci di mercato la accostano alla Juventus qualora non dovesse rinnovare il contratto con il club biancoceleste. Sull’altra fascia spazio a Brahim Diaz: lo spagnolo del Milan nell’ultimo periodo é tornato ad altissimi livelli e il suo gol contro la Juventus é stato scelto come gol migliore del mese di ottobre.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Lookman. Anche se non é bastato, é stato l’uomo in più dell’Atalanta contro il Napoli: ha realizzato il rigore, sfiorato la doppietta colpendo la traversa e servito una palla gol a Holjund: di più non avrebbe potuto fare. Al centro Lautaro: nella gara che l’Inter andrà ad affrontare contro il Bologna dovrà fari perdonare una prestazione sottotono contro la Juventus, soprattutto le due occasioni da gol sprecate. Chiudiamo con Osimhen: dopo la prima tripletta in Serie A contro il Sassuolo, l’ivoriano del Napoli é andato a segno anche contro l’Atalanta: il titolo provvisorio di capocannoniere del torneo é meritatamente suo.

