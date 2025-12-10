Consigli fantacalcio, 15° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 15a giornata di Serie A: Carnesecchi tra i pali; in avanti Lautaro, Holjund e Scamacca

COMO – Il campionato di Serie A 2025-2026 si prepara ad affrontare la quindicesima giornata, che si giocherà dal 12 al 15 dicembre. Si comincia venerdì ale ore 20,45 con Lecce-Pisa. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Carnesecchi dell’Atalanta. É attualmente uno dei portieri più affidabili al fantacalcio, grazie a una serie di prestazioni solide e costanti che lo rendono prezioso soprattutto in ottica modificatore difesa.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Dimarco. É uno dei difensori più incisivi e redditizi al fantacalcio, grazie alle sue ultime prestazioni con l’Inter: gol, assist e una media voto altissima lo rendono un top assoluto. Al centro Spinazzola, che sta vivendo un ottimo momento: titolare nel Napoli, ha portato bonus importanti con gol e assist nelle ultime giornate. Chiudamo il blocco difensivo conZappacosta, affidabile al fantacalcio, titolare nell’Atalanta, con rendimento discreto ma senza bonus recenti.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo cominciamo con Zaccagni. É uno dei protagonisti della Lazio e un giocatore molto interessante al fantacalcio: titolare fisso, spesso decisivo con gol e assist, e con una fantamedia superiore alla media dei centrocampisti offensivi. In mezzo Berisha del Lecce. É una delle sorprese più interessanti al fantacalcio: titolare fisso, con gol e assist che lo rendono un ottimo colpo low cost. Al suo fianco Pulisic del Milan, Vanta 7 gol e 2 assist in appena 9 partite a voto, con una fantamedia da top assoluto; ha deciso la vittoria in rimonta dei rossoneri contro il Torino. Sull’altra fascia Neres del Napoli. Ha all’attivo 3 gol e 2 assist in 11 partite, con una fantamedia sopra il 7.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Lautaro. É il leader dell’Inter e un top assoluto al fantacalcio: capocannoniere della Serie A, con una fantamedia vicina all’8 e prestazioni decisive nonostante qualche acciacco fisico. Al centro Holjund del Napoli. Vanta 4 gol e 2 assist in 10 partite, con una fantamedia vicina al 7,6. La sua doppietta ha deciso il big match contro l’Inter. Chiudiamo con Scamacca dell’Atalanta. Sta vivendo una stagione altalenante: ottimi picchi di rendimento quando è in forma, ma condizionata da qualche problema fisico e da ballottaggi.

Top 11 quindicesima giornata Serie A 2025/2026