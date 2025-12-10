Fantacalcio, 15° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 15a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La quindicesima giornata di Serie A 2025-2026 si apre venerdì sera con Lecce-Pisa e proseguirà con un weekend ricco di sfide che possono incidere pesantemente sulla corsa scudetto. In testa alla classifica ci sono Milan e Napoli, appaiati al primo posto, mentre l’Inter insegue a un solo punto di distanza, pronta a sfruttare ogni occasione per tornare davanti.

Il calendario propone subito incroci interessanti. Sabato il Torino ospita la Cremonese, mentre in serata l’Atalanta riceve il Cagliari in una gara che promette spettacolo. Domenica a pranzo il Milan affronta il Sassuolo a San Siro, con l’obiettivo di confermare il primato e mantenere il passo degli azzurri. Proprio il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio sul campo dell’Udinese, in una trasferta che nasconde insidie ma che può consolidare il momento positivo della squadra di Conte.

Alle 18 toccherà all’Inter, attesa a Marassi contro il Genoa: una partita delicata per i nerazzurri, che devono vincere per restare incollati alle prime due. In serata, il big match tra Bologna e Juventus chiuderà la domenica, con i bianconeri chiamati a riscattarsi dopo gli ultimi passi falsi.

Il turno si completerà lunedì con Roma-Como, sfida tra due squadre reduci da sconfitte che hanno rallentato la loro corsa e che ora cercano punti per rilanciarsi.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Atalanta-Cagliari, Genoa-Inter e Roma-Como anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 12 dicembre

20:45

Lecce-Pisa

Sabato 13 dicembre

15:00

Torino-Cremonese

18:00

Parma-Lazio

20:45

Atalanta-Cagliari

Domenica 14 dicembre

12:30

Milan-Sassuolo

15:00

Fiorentina-Verona

Udinese-Napoli

18:00

Genoa-Inter

20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 15 dicembre

20:45

Roma-Como