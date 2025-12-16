Pagelle 15° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 15° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26 riscrive le gerarchie del vertice. In una domenica di passione, l’Inter approfitta dei passi falsi delle inseguitrici e si isola al comando, ma dietro si corre a ritmi forsennati, tra conferme e crolli inaspettati.

Dopo il successo del Lecce sul Pisa nell’anticipo di venerdì. il weekend si era aperto nel segno dell’Atalanta e della Lazio. La Dea continua a volare grazie a Scamacca che con una doppietta stende il Cagliari. Sorridono anche i biancocelesti, che al Parma rispondono colpo su colpo e chiudono la pratica con le reti di Noslin, Zaccagni e Balsic. Nel segno della continuità anche il Torino: a Baroni basta una prodezza di Vlasic per piegare la resistenza della Cremonese e blindare una classifica sempre più europea.

Il mezzogiorno di San Siro si è rivelato amaro per il Milan. I rossoneri si illudono con la doppietta del giovane Bartesaghi, ma si fanno riprendere da un Sassuolo mai domo che strappa il 2-2 con Laurienté. Un mezzo stop che apre la strada al sorpasso dell’Inter: a Marassi, la banda Chivu mette le cose in chiaro con Bisseck e il solito Lautaro Martinez. Il gol di Vitinha per il Genoa serve solo a rendere più concitato il finale, ma il 2-1 nerazzurro vale il primato a 33 punti.

La sorpresa di giornata arriva dalla BluEnergy Arena, dove un Napoli appannato sbatte contro il muro dell’Udinese: decide Ekkelenkamp, un 1-0 che fa scivolare Conte al terzo posto. Ne approfitta la Juventus, che con il classico “corto muso” espugna Bologna grazie a un gol di Cabal e sale a quota 26, cercando di ricucire lo strappo con le prime quattro.

In coda, notte fonda per la Fiorentina, battuta in casa dal Verona (1-2) trascinato da un super Orban, autore di una doppietta decisiva che rende inutile il provvisorio pareggio viola nato dall’autorete di Nunez.

La classifica vede ora l’Inter al comando con 33 puntimseguita dal Milan con 32 e dal Napoli a quota 31. Roma e Juventus salgono, rispettivamente, a 30 e 26 punti. Fiorentina fanalino di coda con 6 punti.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 16 dicembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 12 dicembre

20:45

Lecce-Pisa (pagelle–tabellino)

Sabato 13 dicembre

15:00

Torino-Cremonese (pagelle–tabellino)

18:00

Parma-Lazio (pagelle–tabellino)

20:45

Atalanta-Cagliari (pagelle–tabellino)

Domenica 14 dicembre

12:30

Milan-Sassuolo (pagelle–tabellino)

15:00

Fiorentina-Verona (pagelle–tabellino)

Udinese-Napoli (pagelle–tabellino)

18:00

Genoa-Inter (pagelle–tabellino)

20:45

Bologna-Juventus (pagellino–tabellino)

Lunedì 15 dicembre

20:45

Roma-Como (pagelle–tabellino)