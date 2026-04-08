Consigli fantacalcio, 32° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 32a giornata di Serie A: Ravaglia tra i pali; in avanti Malen, Simeone e Lautaro

MILANO – Il campionato di calcio di Serie A si prepara al rush finale affrontando la trentadueesima giornata. Il turno si giocheràtra il 10 e il 13 aprile 2026. Ad aprirlo sarà venerdì sera alle 20.45 Roma-Pisa. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali puntiamo su Ravaglia (Bologna): Ormai insidioso nel ballottaggio con Skorupski. Il Bologna viene da una vittoria convincente contro la Cremonese (2-1) e Ravaglia sta garantendo affidabilità,

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Palestra (Atalanta): La vera sorpresa “made in Zingonia”. Palladino lo sta lanciando con continuità sulla fascia. È un giocatore da “bonus a sorpresa” grazie alla sua spinta costante, anche se paga ancora qualche ingenuità difensiva, Al centro inseriamo Pavlovic (Milan): Un colosso. Con una precisione nei passaggi superiore al 90% e già 4 gol stagionali, è il difensore moderno che ogni fantallenatore sogna. Domina i duelli aerei e garantisce quasi sempre la sufficienza piena. Chiudiamo il blocco difensivo con Ostigard (Genoa): Tornato protagonista in rossoblù, sta vivendo una stagione da titolare fisso. Ha una fanta-media altissima per un difensore, grazie al vizio del gol.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo da McTominay (Napoli): Il motore della mediana di Conte. Con 7 gol e 5 assist, è diventato un top di reparto assoluto. La sua capacità di inserimento e la fisicità lo rendono un attaccante aggiunto. È reduce da prestazioni dominanti nel recupero palla.Al centro mettiamo Rowe (Bologna): Talento puro. Si è integrato perfettamente nei meccanismi rossoblu. È in un momento in cui ogni pallone toccato può trasformarsi in un assist o in una giocata da bonus. Al suo fianco Rabiot (Milan). È il classico giocatore da “voto sicuro” che garantisce equilibrio e qualche inserimento vincente sui piazzati. Sull’altra fascia Taylor (Lazio). Si è inserito alla grande nel centrocampo biancoceleste dopo l’addio di Guendouzi. È reduce da una prestazione sontuosa contro il Bologna, dove ha segnato una doppietta decisiva (vittoria 2-0).

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Malen (Roma): Arrivato per dare imprevedibilità, ha una fanta-media mostruosa. Anche se non è un mostro di pressing, la sua capacità di agire vicino alla punta lo rende letale. È l’uomo copertina della Roma in questo sprint finale. Al centro Simeone (Torino). É diventato l’uomo simbolo dell’attacco granata. Ha già segnato otto gol in cmampionato, incluso quello da ex contro il Napoli, Chiudiamo con Lautaro (Inter): Il capitano non si discute. 16 gol in campionato e una leadership totale. Nonostante l’Inter stia gestendo le forze per la Champions, il Toro è il fulcro offensivo e il rigorista designato. È il tuo top player assoluto.

Top 11 trentadueesima giornata Serie A 2025/2026