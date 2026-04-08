Fantacalcio, 32° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 32a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La trentaduesima giornata di Serie A 2025/26 si apre con una classifica che racconta una corsa scudetto ancora viva. L’Inter guida con 72 punti, tallonata dal Napoli a quota 65 e dal Milan a 63. Tre squadre in sette punti, con un calendario che nel weekend potrebbe ridisegnare gli equilibri.

Il turno prende il via venerdì 10 aprile, alle 20.45, con Roma–Pisa, anticipo che mette di fronte una squadra in piena lotta per l’Europa e una formazione che cerca punti pesanti per la salvezza.

Il sabato propone un pomeriggio intenso. Alle 15 si giocano Cagliari–Cremonese e Torino–Verona. Alle 18 il Milan, terza forza del campionato, ospita l’Udinese in una gara che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare per restare nel treno di testa, alla luce anche del pesante ko di Napoli. In serata, alle 20.45, riflettori puntati su Atalanta–Juventus.

La domenica si apre alle 12.30 con Genoa–Sassuolo, mentre alle 15 il programma si fa ricco: Parma–Napoli, con gli azzurri obbligati a vincere per non perdere contatto dall’Inter; Bologna–Lecce e Como–Inter, partita che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto. La capolista non può permettersi passi falsi, soprattutto con il Napoli pronto ad approfittarne.

Il turno si chiude lunedì 13 aprile, alle 20.45, con Fiorentina–Lazio.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Genoa-Lazio-Parma, Pisa-Torino e Juventus-Genoa anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 10 aprile

20.45

Roma-Pisa

Sabato 11 aprile

15.00

Cagliari-Cremonese

Torino-Verona

18.00

Milan-Udinese

20.45

Atalanta-Juventus

Domenica 12 aprile

12.30

Genoa-Sassuolo

15.00

Parma-Napoli

Bologna-Lecce

Como-Inter

Lunedì 13 aprile

20.45

Fiorentina-Lazio