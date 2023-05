I giocatori da schierare al fantacalcio per la 33° giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Leao, Osimhen e Lautaro

LECCE – Il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 si appresta ad affrontare la trentatresima giornata. Quella che potrebbe assegnare lo Scudetto al Napoli con cinque turni di anticipo, dopo che domenica scorsa i festeggiamenti sono stati rinviati. Squadre in campo il 3 e 4 maggio 2023, in turno infrasettimanale. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Maignan. Il portiere del Milan é tra i migliori in circolazione, ha un contratto in scadenza nel 2026. Negli ultimi giorni, però, sono circolate voci di un possibile interessamento da parte di Tottenham e PSG che hanno fatto tremare i tifosi rossoneri.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, partiamo con Carlos Augusto. Sul terzino del Monza hanno messo gli occhi alcuni club di Premier League: secondo voci di mercato, per lui il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul piatto otto milioni di euro. Proseguiamo con Dimarco. Galvanizzato dal gol in Coppa Italia anche contro la Lazio é stato tra i migliori in campo. Chiudiamo con Theo Hernandez: fondamentale in tante occasioni per la squadra di Pioli, il milanistaé chiamato a riscattare la prestazione sottotono contro la Roma.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Zaccagni. Tra le pedine fondamentali della Lazio di Zaccagni: per lui é pronto il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Al centro suggeriamo Koopmeiners. Anche contro il Torino é stato autore di una partita senza sbavature: la sua presenza sarà fondamentale per il finale della stagione dell’Atalanta. Al suo fianco Vlasic. Ore decisive per il futuro del croato del Torino. Il cartellino da riscattare é di proprietà del West Ham e vale 15 milioni di euro. Sull’altra fascia spazio a Rabiot. La trattativa per il rinnovo del suo contratto con la Juventus é molto complessa: giocherà un ruolo decisivo la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante restiamo in casa giallorossa e optiamo per Leao. Protagonista del finale di stagione del Milan, é a un passo dal rinnovo del contratto con il club rossonero anche se non mancano le insidie dell’ultimo momento. Al centro Osimhen: capocannoniere del Napoli e del torneo: chissà che non passi da lui anche il gol che deciderà l’assegnazione dello Scudetto? Chiudiamo, con Lautaro: ha segnato due importantissime reti determinanti per la vittoria dell’Inter contro la lazio: da lui si apettano molto i tifosi nerazzurri per questo intenso finale di stagione.

Top 11 trentatreesima giornata Serie A 2022/2023