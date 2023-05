I giocatori da schierare al fantacalcio per la 35° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Lukaku, Vlahovic e Dia

ROMA – Con lo Scudetto già assegnato al Napoli e la Sampdoria già matematicamente retrocessa in Serie B, il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 si appresta ad affrontare la trentacinquesima e terzultima giornata. Squadre in campo dal 12 al 15 maggio 2023. Si comincia venerdì sera con Lazio – Lecce. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Provedel. Il portiere della Lazio ha al suo attivo diciannove cleen sheets stagionali ed é il secondo con più reti inviolate nei top 5 campionati europei.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, partiamo con Carlos Augusto. Con sei gol all’attivo e cinque assist il brasiliano del mondo é il secondo difensore più prolifico dietro al solo Frinpong del Bayer Leverkusen: molto ricercato dalle big, il club brianzolo non sembra volerselo fare scappare. Proseguiamo con Dodò. Si é adattato benissimo al gioco di Italiano ed é una delle pedine fondamentali della Fiorentina. Chiudiamo con Parisi. Tra i migliori del campionato nel suo ruolo, il giocatore dell’Empoli non ha deluso neanche contro la Salernitana.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Felipe Anderson. Un giocatore che ha qualità tecniche e fisiche, con una capacità di recupero impressionante che gli permette di giocare così spesso. Così lo ha definito Maurizio Sarri, parlandone come un giocatore fondamentale per la sua Lazio. Al centro suggeriamo Orsolini. Ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Bologna, che punterà al rinnovo ma secondo voci di mercato su di lui si sarebbero anche l’Inter e alcune squadre tedesche. Al suo fianco Elmas. Senza enfamia e senza lode contro la Fiorentina, dal macedone del Napoli ci si aspetta di più già contro il Monza. Sull’altra fascia spazio a Verdi: gran parte dell’eventuale salvezza del Verona può passare da lui.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante restiamo in casa giallorossa e optiamo per Lukaku: ha segnato nelle ultime tre partite dell’Inter dimostrando di essere tornato al massimo della forma. Al centro Vlahovic. É tornato a segnare contro l’Atalanta nonostante il clima, per lui tutt’altrp che semplice, ma é ancora lontano dal giocatore che era al suo arrivo alla Juventus. Chiudiamo, con Dia. Ha segnato il gol che ha rinviato la festa dello scudetto e realizzato una tripletta per la Salernitana contro la Fiorentina. Deve riscattare la prestazione sottotono contro l’Empoli perché ora tutti si aspettano di più da lui.

Top 11 trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023