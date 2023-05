Fantacalcio, 35° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 35° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

ROMA – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ha emesso i primi verdetti: Scudetto al Napoli con cinque turni di anticipo e matematica retrocessione della Sampdoria in Serie B. Ora si appresta ad affrontare la sua trentacinquesima e terzultima giornata, che si gioca tra il 13 e il 16 maggio 2023.

Sarà un turno interessante, ricco di sfide avvincenti sia per un posto in Champions sia per la salvezza. Dietro i Campioni del Napoli, che sabato pomeriggio saranno impegnati a Monza, ora non troviamo più la Lazio ma la Juventus. I bianconeri, infatti, battendo l’Atalanta hanno sorpassato i biancocelesti, che invece sono caduti a San Siro contro il Milan. Sarà proprio la squadra di Sarri ad aprire il turno venerdì sera ospitando il Lecce, che si trova a +4 dalla zona rossa della classifica e non può permettersi passi falsi, Gli uomini di Allegri, invece, riceveranno la Cremonese, che si trova ancora a cinque lunghezze dalla quartultima ma che, visti gli ultimi risultati, continua a credere di poter ancora riuscire a mantenere la categoria. L’Inter cercherà il quinto successo consecutivo contro il Sassuolo, che ormai punta solo a chiudere la stagione in modo dignitoso. Il Milan, invece, sarà impegnato sul campo dello Spezia, che in virtù di una serie di risultati negativi, é stato risucchiato in piena zona retrocessione. L’Atalanta farà visita alla Salernitana, che a Empoli ha interrotto una striscia positiva di dieci giornate mentre la Roma sarà attesa dal Bologna, che non ha più nulla da chiedere al campionato dopo essere arrivato addirittura a sognare l’Europa. Per chiudere il discorso delle squadre impegnate nella lotta per la salvezza, il Verona affronterà il Torino, in posizione di classifica assolutamente tranquilla. L’Empoli, a caccia di punti, per definirsi matematicamente salvo, giocherà a Marassi contro la Sampdoria. Chiude il programma Fiorentina – Udinese, gara senza particolari interessi di classifica.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. Lazio – Lecce, Inter – Sassuolo e Verona – Torino anche sui canali Sky.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – ARBITRI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 12 maggio

20:45

Lazio – Lecce

Sabato 13 maggio

15:00

Salernitana – Atalanta

18:00

Spezia – Milan

20:45

Inter – Sassuolo

Domenica 14 maggio

12:30

Verona – Torino

15:00

Fiorentina – Udinese

Monza – Napoli

18:00

Bologna – Roma

20:45

Juventus – Cremonese

Lunedì 15 maggio

20:45

Sampdoria – Empoli