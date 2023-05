Pagelle 35° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 35° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con il pareggio ottenuto in extemis della Lazio sul campo del Lecce. Al Via del Mare una doppietta di Oudin ribalta il gol iniziale di Immobile ma ci pensa Milinkovic-Savic in pieno recupero a far portare a casa ai biancocelesti un punto. Se la squadra di Sarri perde un’occasione in ottica Champions, Atalanta e Milan compiono un vero e proprio passo falso, entrambe nel finale. Una rete di Candreva nel recupero regali tre punti alla Salernitana. Grazie a due gol nel finale, di Wisnieski ed Esposito, lo Spezia torna a vincere contro la squadra di Pioli dopo otto turni e continua a sperare nella salvezza. L’Inter batte il Sassuolo per 4-2 con doppietta di Lukaku, gol di Lautaro e autorete di Tressoldi; per i neroverdi a segno Matheus Henrique e Frattesi.

Molto dipenderà dal Verona, che nel lunch match affronterà il Torino, in posizione di classifica assolutamente tranquilla. Alle 15 si giocherà Fiorentina – Udinese, gara senza particolari interessi di classifica mentre il Napoli, Campione d’Italia farà visita al Monza. Alle 18 la a Roma andra a caccia di punti preziosi in chiave Champions contro il Bologna, che non ha più nulla da chiedere al campionato dopo essere arrivato addirittura a sognare l’Europa. In serata la Juventus riceverà la Cremonese, che si trova ancora a cinque lunghezze dalla quartultima ma che, visti gli ultimi risultati, continua a credere di poter ancora riuscire a mantenere la categoria. Nel posticipo ‘Empoli, a caccia di punti, per definirsi matematicamente salvo, giocherà a Marassi contro la Sampdoria, già aritmeticamente retrocessa.

Le pagelle della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 14 maggio 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 12 maggio

20:45

Lazio – Lecce (pagelle – tabellino)

Sabato 13 maggio

15:00

Salernitana – Atalanta (pagelle – tabellino)

18:00

Spezia – Milan (pagelle – tabellino)

20:45

Inter – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Domenica 14 maggio

12:30

Verona – Torino (pagelle – tabellino)

15:00

Fiorentina – Udinese (pagelle – tabellino)

Monza – Napoli (pagelle – tabellino)

18:00

Bologna – Roma (pagelle – tabellino)

20:45

Juventus – Cremonese (pagelle – tabellino)

Lunedì 15 maggio

20:45

Sampdoria – Empoli (pagelle – tabellino)