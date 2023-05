I consigli del giorno 10 maggio 2023 sono dedicati alla semifinale di andata di Champions League e alla Super League cinese

Martedì 9 maggio si disputa la prima semifinale di andata di Champions League ma si gioca anche in Argentina e Svezia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Milan – Inter 2 (ore 21)

Semifinale di andata di Champions League. ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben sedici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-0 all’andata e 0-0 al ritorno)e ai quarti di finale il Napoli ( 1-0 all’andata e 1-1 al ritorno) In totale i rossoneri hanno realizzato 15 gol subendone 8, il miglior marcatore della rosa è Olivier Giroud con 5 reti segnate. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno). In campionato il Milan viene dal successo casalingo per 2-0 contro la Lazio, firmato Bennacer e Theo Hernandez. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti. L’Inter viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). Gli uomini di Simone Inzaghi sono quarti a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate.

Beijing Guoan – Tianjin Jinmen Tiger 1 (ore 13.35)

Gara valida per la sesta giornata della Super League cinese. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro l’Henan Songshan Longmenper e sono ottavi con 6 punti. A quota 9 gli ospiti, quinti e reduci dal pari casalingo a reti inviolate contro lo Shangai Port.

Changchun Yatai – Meizhou Hakka 1 (ore 13.35)

Match valido per la sesta giornata della Super League cinese. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro il Nantong Zhiyun e sono quarti con 10 punti. A quota 5 gli ospiti, decimi e reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Shandong Taishan.

Chengdu Rongcheng – Shandong Taishan 2 (ore 13.35)

Incontro valevole per la sesta giornata della Super League cinese. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 3-2 contro il Qingdao Hainiu e sono secondi con 11 punti. Stessi punti per gli ospiti, reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Meizhou Hakka.

Nantong Zhiyun – Zhejiang Professional 2 (ore 13.35)

Incontro valevole per la sesta giornata della Super League cinese. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalingo di misura contro il Changchun Yatai e sono tredicesimi con 5 punti. Un solo punto per gli ospiti, ultimi e reduci dal pari esterno a reti bianche contro il Zhejiang Professional.

Shanghai Port – Qingdao Hainiu 1 (ore 13,35)

Gara valida per la sesta giornata della Super League cinese. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Tianjin Jinmen Tiger e sono terzi con 11 punti. A quota 4 gli ospiti, quattordicesimi e reduci dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Chengdu Rongcheng.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 9 maggio 2023