Corea del Sud – Marocco: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Corea del Sud D – Marocco D di Domenica 30 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata dei Mondiali femminili

ADELAIDE – Domenica 30 luglio 2023 , alle ore 06:30 verrà disputato Corea del Sud D – Marocco D , match valido per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile . L’incontro si svolgerà allo stadio Coopers Stadium e sarà diretto dal direttore di gara Edina Alves Batista . Sarà coadiuvato dagli assistenti Neuza Indietro e Leila Cruz; quarto ufficiale Marianela Araya Cruz. Pronostico a favore della Corea del Sud D con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.67 mentre il segno X a 3.50 e la sconfitta a 5.75. Nelle ultime 5 sfide la Corea del Sud D ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggio e 2 sconfitte realizzando 13 reti e subendone 7 . Esordio da dimenticare quello con la Colombia nonostante i favori del pronostico. Con quel punteggio salgono a 9 sconfitte su 11 partite delle fasi finali. Si tratta di una sfida inedita. Considerando l’ultima partita con la Germania diventa fondamentale centrare i 3 punti per coltivare il sogno di centrare per la prima volta gli ottavi di finale da Canada 2015. Il Marocco D invece ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 0 reti e subendone 8 . Ha avuto la possibilità di riposare un giorno in più ma il pesante 6-0 incassato con la Germania rappresenta un pesante fardello a livello psicologico. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo all’attuale classifica del Gruppo H con Germania e Colombia a 3 mentre Corea del Sud e Marocco a 0.

Tabellino minuto per minuto

COREA DEL SUD D: Kim Jung-Mi (Portiere), Kim Hye-Ri, Hong Hye-Ji, Lim Seon-Joo, Choo Hyo-Joo, Lee Geum-Min, Ji So-Yun, Cho So-Hyun, Jang Sel-Gi, Son Hwa-Yeon, Park Eun-Sun. A disposizione: Bae Ye-Bin, Choe Yu-Ri, Chun Ga-Ram, Jeon E. h., Kang Chae-Rim, Moon Mi-Ra, Phair C., Shim Seo-Yeon, Yoon Young-Geul (Portiere), Young ju L., Yun-Ji K. Allenatore: Bell C..



MAROCCO D: Errmichi K. (Portiere), Ait El Haj H., Ben Zina N., El Chad N., Redouani Z., Ouzraoui Diki S., Nakkach E., Chebbak G., Tagnaout F., Amani S., Jraidi I.. A disposizione: Arouaissa I. (Portiere), Ayane R., Badri N., Bouftini S., Chapelle K., Gharbi Berrima F. Z., Kassi S., Lahmari A., Mazrouai R., Mrabet Y. K., Seghir S., Zouhair A. (Portiere) Allenatore: Pedros R..



Reti: al 6' pt Jraidi I. (Marocco D) .

Park Eunsun: “Il nostro obiettivo è ancora passare alla fase successiva”

“Il calcio coreano, sia maschile che femminile, si è sviluppato. Tuttavia, mentre siamo migliorati, penso che anche altri paesi siano diventati più forti. Nel calcio si vince cogliendo le occasioni quando si presentano. Il nostro obiettivo è ancora passare alla fase successiva, quindi siamo tutti concentrati per la partita contro il Marocco”.

Reynald Pedros: “rimaniamo ottimisti”

“Il nostro obiettivo è fare le cose il più rapidamente possibile e rimaniamo ottimisti. Abbiamo affrontato una squadra molto forte all’esordio, quando alcuni gol potevano essere evitati. Nonostante ciò abbiamo fatto del nostro meglio”.

Probabili formazioni di Corea del Sud – Marocco

COREA DEL SUD (3-5-2): Yoon Young-Geul; Kim Hye-Ri, Lim Seon-Joo, Shim Seo-Yeon; Choo Hyo-joo; Lee Geum-Min, Ji So-Yun, Cho So-Hyun, Jang Sel-Gi; Son Hwa-Yeon, Choe Yu-Ri. Ct. Bell

MAROCCO (4-4-2): Errmichi; Kassi, Ait El Haj, Mrabet, Redounani; Ouzraoui Diki, Nakkach, Chebbak, Tagnout; Ayane, Lahmari. Ct. Pedros

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Corea del Sud D – Marocco D , valevole per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile , sarà visibile in diretta su ARD, RSI La 2 mentre sul portale FIFA disponibili gli approfondimenti.