Elenco delle partite previste per oggi, domenica 30 luglio 2023: nella Coppa del Mondo femminile si gioca anche Corea del Sud-Marocco, Norvegia-Filippine e Svizzera-Nuova Zelanda

Domenica 30 luglio ben 4 incontri validi per la Coppa del Mondo femminile. Si parte da Corea del Sud–Marocco in campo dalle ore 06.30. Classifica alla mano una sfida dentro o fuori tra le due nazionali sconfitta nella gara d’esordio. Situazione più complicata psicologicamente parlando per il Marocco che ne ha prese sei dalla Germania ma anche la sconfitta contro pronostico delle coreane non è da meno. Di certo il pareggio è un risultato che nessun delle due nazionali auspica. Alle ore 09 si completa la situazione della fase a gironi nel Gruppo A. Si gioca da una parte Norvegia–Filippine e dall’altra Svizzera–Nuova Zelanda.

Nel primo incontro situazione molto complicata per le norvegesi che devono vincere e sperare in un esito favorevole nell’altro incontro. Intanto si è allungata la striscia di incontri senza vittorie, ora a sei. Situazione di morale diversa per le filippine che a sorpresa con la vittoria di misura sulla Nuova Zelanda hanno buone chance di andare avanti proprio nell’edizione del debutto. In Svizzera-Nuova Zelanda ci si gioca tutto con appena un punto che separa le due nazionali. Due risultati su tre per le “Croce Rosse” che nell’ultima sfida pareggiata senza reti con la Norvegia e un solo tiro in porta nel taccuino. Alle ore 11.30 si affrontano Germania e Colombia entrambe in vetta con 3 punti. Giocheranno anche sapendo il risultato dell’altra sfida anche se difficilmente rischieranno di giocare per il pareggio.

Si è già aperto il programma nei principali campionati sudamericani. Da una parte in campo Tigre e San Lorenzo per la Liga Profesional argentina e dall’altra Atletico-MG-Flamengo per la Serie A brasiliana. Proseguono gli incontro di Leagues Cup del Nord e Centro America con 5 partite. Nei Campionati Europei femminili U19 alle ore 17.30 si gioca la finalissima Spagna-Germania. Pronostico che pende leggermente per le spagnole che nel loro cammino di eliminazione hanno battuto l’Olanda mentre le tedesche la Francia. Alle ore 16 si gioca Al Ahed-Nejmeh per la Supercoppa in Libano, si gioca anche in Danimarca, Belgio e 2.Bundesliga. Per le amichevoli ricordiamo quella di lusso delle ore 13 tra Manchester City e Atletico Madrid. Tra le italiane troviamo il Palermo con il Legnago, il Lecce con il Cittadella, la Sampdoria con l’Alessandria.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

MONDIALI FEMMINILI

06:30

09:00

11.30

Germania-Colombia

AMICHEVOLI

17.30

Cittadella-Lecce

20.00

Alessandria-Sampdoria

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 30 luglio 2023

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Tigre – San Lorenzo 1-0 01:00

Arsenal Sarandi – Colon 20:00

Lanus – Barracas Central 20:00

Gimnasia L.P. – Platense 22:30

Huracan – Velez Sarsfield 22:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – Urartu 16:00

Ararat – Ararat-Armenia 18:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – Sturm Graz 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Cercle Brugge 13:30

Gent – Kortrijk 16:00

Club Brugge – KV Mechelen 18:30

St. Truiden – St. Liege 19:15

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Vitebsk – Slutsk 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero – Bolivar 02:00

Aurora – Universitario de Vinto 21:00

Guabira – Santa Cruz 21:00

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Flamengo 02:00

Sao Paulo – Bahia 16:00

America MG – Palmeiras 21:00

Botafogo RJ – Coritiba 21:00

Goias – Gremio 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – CSKA 1948 Sofia Posticipata

Levski – Lok. Sofia 20:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Cavalry 1-0 01:00

York Utd – HFX Wanderers 20:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – A. Italiano 02:00

Magallanes – U. De Chile 18:30

Palestino – Copiapo 21:00

Curico Unido – U. Calera 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Shandong Taishan – Beijing Guoan 13:35

Wuhan Three Towns – Qingdao Hainiu 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Petrolera – Millonarios 01:10

Atl. Nacional – Jaguares de Cordoba 03:20

Once Caldas – Dep. Cali 22:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Alajuelense – Liberia 02:00

Puntarenas FC – AD Santos 03:00

Herediano – Zeledon 04:30

Guanacasteca – Saprissa 23:00

CROAZIA HNL

Rudes – Osijek 18:45

Hajduk Split – Rijeka 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland – Silkeborg 14:00

Randers – Hvidovre IF 16:00

Brondby – Odense 18:00

EGITTO EGYPT CUP

Al Ahly – El Daklyeh 18:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – PLAY OFF

Spagna U19 D – Germania U19 D 17:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka – Lahti 14:00

Honka – Oulu 15:00

KuPS – KTP 15:00

Mariehamn – Inter Turku 17:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Kiel 13:30

Furth – Paderborn 13:30

Rostock – Norimberga 13:30

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Vida – Genesis 03:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda – FK Liepaja 15:00

Riga FC – BFC Daugavpils 19:00

LIBANO SUPERCOPPA

Al Ahed – Nejmeh SC 16:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Riteriai 17:00

Zalgiris – FK Panevezys 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Tlaxcala – Atlante 01:05

Cancun – Venados 03:05

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Liverpool (Eng) – Leicester (Eng) 11:00

Manchester City (Eng) – Atl. Madrid (Esp) 13:00

Olbia (Ita) – Cagliari U19 (Ita) 14:00

Feyenoord (Ned) – Benfica (Por) 16:00

Pro Vercelli (Ita) – Chisola (Ita) 16:00

Legnago Salus (Ita) – Palermo (Ita) 16:30

Dolomiti Bellunesi (Ita) – Virtus Verona (Ita) 17:00

Pro Sesto (Ita) – AlbinoLeffe (Ita) 17:00

Cittadella (Ita) – Lecce (Ita) 17:30

Crotone (Ita) – Lecce U19 (Ita) 17:30

Aston Villa (Eng) – Brentford (Eng) 18:00

Lumezzane (Ita) – Brescia (Ita) 18:00

PSV (Ned) – Nottingham (Eng) 18:30

Trabzonspor (Tur) – AEK (Gre) 19:00

Alessandria (Ita) – Sampdoria (Ita) 20:00

Forlì (Ita) – Cesena (Ita) 20:30

Chelsea (Eng) – Fulham (Eng) 20:45

Sporting (Por) – Villarreal (Esp) 21:00

MONDO MONDIALI – FEMMINILE

Corea del Sud D – Marocco D 06:30

Norvegia D – Filippine D 09:00

Svizzera D – Nuova Zelanda D 09:00

Germania D – Colombia D 11:30

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost – Decic Posticipata

Mornar – Sutjeska 20:00

Arsenal Tivat – Jezero 20:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Managua FC – Ocotal 01:00

Diriangen – Masachapa 02:00

Ferretti – Matagalpa 04:00

Sport Sebaco – Jalapa 23:00

NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP

Cruz Azul – Atlanta Utd 01:00

Charlotte – Necaxa 01:30

Santos Laguna – Orlando City 01:30

Austin FC – Juarez 03:00

U.N.A.M. – DC United 03:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Strömsgodset 17:00

Brann – Viking 17:00

Lilleström – Ham-Kam 17:00

Rosenborg – Odd 17:00

Sarpsborg 08 – Haugesund 17:00

Bodo/Glimt – Tromsø 19:15

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Ameliano – Libertad 01:00

Guairena FC – Tacuary 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cesar Vallejo – A. Lima 03:30

Grau – Deportivo Garcilaso 20:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Piast 15:00

Lech – Radomiak Radom 17:30

Cracovia – Legia Posticipata

Pogon Szczecin – Widzew Lodz 20:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA – PRIMA FASE

Torreense – Casa Pia 19:00

Arouca – Rio Ave 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Teplice 15:00

Ceske Budejovice – Slavia Praga 15:00

Mlada Boleslav – Liberec 15:00

Plzen – Hradec Kralove 18:00

ROMANIA LIGA 1

Farul Constanta – Poli Iasi 17:30

CFR Cluj – Univ. Craiova 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Kazan – Orenburg 14:00

F. Voronezh – Lok. Mosca 16:30

Akhmat Grozny – CSKA Mosca 19:00

Krasnodar – Sochi 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Zeleznicar Pancevo 18:55

Novi Pazar – Radnicki 1923 18:55

Stella Rossa – Vojvodina 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Bravo 17:30

Maribor – Aluminij 17:30

Celje – Mura 20:15

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby – Norrkoping 15:00

Mjallby – Djurgarden 15:00

Göteborg – Kalmar 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Trelleborg – Landskrona 13:00

Västerås SK – Gefle 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Lausanne Ouchy 14:15

Basilea – Winterthur 16:30

Yverdon – Young Boys 16:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy – Ch. Odessa 14:00

Dyn. Kyiv – Minaj 16:00

Oleksandriya – Kryvbas 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – TORNEO INTERMEDIO – PLAY OFF

Defensor Sp. – Liverpool M. 21:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Pittsburgh – Memphis 01:00

Birmingham – Charleston 01:30

Loudoun – Miami FC 01:30

Tampa Bay – FC Tulsa 01:30

Louisville City – Indy Eleven 02:00

Rio Grande – El Paso 02:00

San Antonio – Hartford Athletic 03:00

Monterey Bay – Phoenix Rising 04:00

Oakland Roots – Detroit 04:00

Orange County SC – New Mexico 04:00

Las Vegas Lights – Sacramento Republic 04:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor – Sogdiana 17:00

Qizilqum – Navbahor Namangan 17:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Mineros – Caracas 01:15

Metropolitanos – Estudiantes M. 02:30