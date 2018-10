Cosenza – Pescara: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Martedì 30 ottobre alle ore 21 si giocherà Cosenza – Pescara, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine calabrese che, nell’ultimo turno, ha perso in casa del Brescia ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 7 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione abruzzese che è reduce dalla prima sconfitta stagionale: 0-1 casalingo subito dal Cittadella per il Delfino che, nonostante il k.o. occupa la prima posizione in classifica con 18 punti.

Martedì 30 ottobre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca in diretta della partita.

QUI COSENZA – Braglia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Saracco in porta, pacchetto difensivo composto da Legittimo e Corsi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio Demarku e Idda. A centrocampo Bruccini in cabina di regia con Palmiero e Mungo mezze ali mentre davanti Garritano a supporto del tandem offensivo composto da Tutino e Maniero.

QUI PESCARA – Pillon dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato composto da Del Grosso e Balzano sulle fasce mentre nel mezzo potrebbe tornare Campagnaro insieme e a Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Marras, Monachello e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Pescara, valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2018/2019, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Cosenza – Pescara

COSENZA (4-3-1-2): Saracco; Legittimo, Idda, Demarku, Corsi, Palmiero, Bruccini, Mungo, Garritano, Tutino, Maniero. Allenatore: Braglia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Campagnaro, Gravillon, Balzano, Machin, Brugman, Memushaj, Marras, Monachello, Mancuso. Allenatore: Pillon

STADIO: San Vito – Gigi Marulla