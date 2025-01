Dinamo Zagabria-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Dinamo Zagabria-Milan di Mercoledì 29 gennaio 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League

ZAGABRIA – Mercoledì 29 gennaio, alle ore 21, allo Stadio Maksimir di Zagabria, andrà in scena Dinamo Zagabria-Milan, gara valida per l’ottava e ultima giornata della rinnovata Champions League 2024/2025.

I rossoneri dopo il successo di misura contro il Girona sono brillantemente sesti con 15 punti. Il loro percorso é completato dalla sconfitta contro il Liverpool e da quella contro il Bayer Leverkusen, e dalle vittorie contro il Liverpool, il Real Madrid lo Slovan Bratislava e lo Stella Rossa. La squadra di Conceiçao é in corsa per entrare tra le prime otto ed evitare i playoff. Dovrà però guardarsi da un gruppetto di squadre che distano soltanto due lunghezze. Pertanto, non sono ammessi passi falsi. La Dinamo Zagabria, invece, é soltanto ventiseiesima con 8 punti ed é fuori dai giochi.

In campionato il Milan, dopo aver battuto il Parma grazie ad un finale rocambolesco, é settimo a quota 34. Il suo percorso racconta di nove partite vinte, sette pareggiate e cinque perse, trentadue reti realizzate e ventitré incassate. Milan e Dinamo Zagabria si sono incontrate per l’ultima volta nella fase a giorni della Champions League 2022-2023: i rossoneri si aggiudicarono sia il match di andata (3-1) sia quello di ritorno (0-4).

Cronaca con tabellino in tempo reale

L’arbitro

Tutti di nazionalità francese gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni e dal quarto uomo Jérémie Pignard. Al VAR Willy Delajod, AVAR Bastien Dechepy.

Lista Champions League Milan

Portieri: Maignan, Sportiello

Difensori: Calabria, Emerson Royal, Florenzi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bennacer, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Chukwueze, Leao, Morata, Okafor

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli

Presentazione del match

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA – Cannavaro dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Nevistic in porta e con Ristovski, Mmaee, Torrente e Pierre-Gabriel pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Ademi, Bernauer e Rog. Tridente offensivo composto da Stojkovic, Baturina e Kulenovic.

COME ARRIVA IL MILAN – Conceiçao dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gabbia e Pavlovic e sulle corsie esterne da Musah e Theo Hernandez. In mediana Bennacer e Fofana. Unica punta Morata, supportata da Rejinders; ai lati Pulisic e Leao.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. Allenatore: Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. Allenatore: Conceição.

Dove vedere la partita in tv e streaming

