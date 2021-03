Eleven Sports, nuovi contenuti premium in campo sportivo: ecco quali

Radrizziani: “L’acquisizione di Whistle rappresenta un traguardo importante per Eleven Sports per raggiungere un audience notevole in America e nel resto del mondo”

Il gruppo Eleven Sports acquisisce Team Whistle, l’azienda globale di media e intrattenimento sportivo, ampliando la propria offerta con contenuti sportivi di entertainment sia live che on-demand. Team Whistle è leader nella creazione e distribuzione di contenuti premium di ambito sportivo, che puntano all’intrattenimento di un vasto pubblico in tutto il mondo. Tra i contenuti offerti da Team Whistle, “Dude Perfect”, “F2 Freestylers”, oltre a format originali come “No Days Off”, “My Hustle” e “Cheat Day”, che raggiungono oltre 4 miliardi di visualizzazioni video al mese.

L’unione tra Eleven Sports e Team Whistle ha l’obiettivo di far crescere l’offerta, assicurando più contenuti sportivi, sia live che on demand, fruibili da più nazioni possibili e disponibili su diversi canali.

Andrea Radrizzani, fondatore di Eleven Sports e Aser Ventures, ha dichiarato: “L’acquisizione di Whistle rappresenta un traguardo importante per Eleven Sports per raggiungere un audience notevole in America e nel resto del mondo mettendo le basi per una crescita globale del brand Eleven”.

Anche Giovanni Zurleni, AD di Eleven Italia, si è dimostrato entusiasta di questa nuova acquisizione: “Siamo lieti della possibilità di accogliere il Team Whistle nella famiglia Eleven. Questa nuova partnership rafforzerà ulteriormente le possibilità mediatiche del Gruppo e non vediamo l’ora di esplorare nuove sinergie anche per il mercato italiano. Contiamo di usufruire di nuovi contenuti di grande appeal per offrire anche ai nostri fan e ai nostri partner italiani entusiasmanti possibilità di fruizione originali e innovative”.

John West, fondatore del team Whistle e presidente esecutivo, ha aggiunto: “Al primo incontro con Andrea, che risale a qualche anno fa, abbiamo da subito stretto un legame ed uno scambio reciproco di idee che ha portato ad una completa condivisione su come lo sport e l’intrattenimento possano creare nuove opportunità di engagement. Vogliamo attivare il prima possibile questa partnership per dare il via ad una trasformazione mediatica in tempi record, unendo le forze con Eleven attraverso una collaborazione che ci permetterà di creare in maniera condivisa una vera e propria media destination a livello globale”.

L’acquisizione del Team Whistle permetterà un interscambio mediatico che vedrà protagonisti oltre 150 partner commerciali di Eleven e coinvolgerà 20 milioni di utenti che seguono già 30.000 ore di sport live ogni anno su Eleven. Verranno messi infatti a disposizione una serie di format e contenuti top dal Team Whistle, con 1.700 canali e 660 milioni di followers provenienti dai canali social.

Il talentuoso team del Team Whistle sarà accolto in Eleven, portando il Gruppo a un totale di 300 dipendenti. Gli investitori di Eleven Sports e del Team Whistle includono attualmente Sapphire Sport, Go4itCapital, Carsten Thoma, NBC / Sky Sports, Discovery, ITV, Liberty Global, Snap, Emil Capital Partners, Corrum Capital, TEGNA, Jeffrey Katzenberg’s WndrCo, Derek Jeter, Peyton Manning, Ron Howard, Brian Grazer ed Elizabeth Murdoch. La transazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2021 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Il fondatore del team Whistle e presidente esecutivo John West entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di ELEVEN Group. Il CEO del Team Whistle Michael Cohen continuerà a guidare il Team Whistle e si unirà al team di gestione del gruppo Eleven.