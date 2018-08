Ferrero: “Sto chiamando tutti i presidenti, non si deve giocare”

Le parole del presidente della Sampdoria circa la possibilità di rinviare la prima giornata del campionato di Serie A.

GENOVA – L’immane tragedia di Genova, con il crollo del Ponte Morandi, ha sconvolto e, allo stesso tempo, indignato un paese intero. Sabato ci saranno i funerali di stato e ciò potrebbe avere conseguenze sulla prima giornata di Serie A che, secondo fonti interne alla Lega Serie A, potrebbe anche slittare. Queste, intanto, le parole del presidente della Sampdoria Ferrero: “Il presidente di Lega Miccichè sta valutando la situazione e sono certo che accoglierà il mio appello, è un uomo di spessore. Sampdoria, Fiorentina, Milan e Genoa non giocano. Si è unita anche la Juventus. Non ho sinceramente il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, sabato non giochiamo. Ho sentito l’amministratore delegato Marotta e mi ha confermato che l’intenzione della Juventus è quella di non scendere in campo, dandomi pieno sostegno. Poi ovviamente facciamo parte di una Lega e in questo senso aspettiamo la decisione del presidente Miccichè. A prescindere da questo, però, la Sampdoria non intende giocare. Io sono uomo del fare, non del dire. Aspettiamo e vediamo, in questo momento l’emozione e lo scoramento sono preponderanti ed è difficile anche riorganizzare le idee. I genovesi sono uomini coraggiosi e meravigliosi: viva la città di Genova, sono certo che si rialzerà ancora come ha sempre fatto. Sono certo che ci sarà una reazione positiva: si faccia sì tutti insieme che queste tragedie non si possano mai più ripetere. Rialzati, Genova!”