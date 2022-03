Fiorentina – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Hellas Verona del 6 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28° giornata di Serie A 2021/2022

FIRENZE – Domenica 6 marzo, alle ore 15, alla Stadio “Artemio Franchi”, andrà in scena Fiorentina – Hellas Verona, gara valida per la ventottesima giornata, nona del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I Viola sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Sassuolo, con gol di Defrel in pieno recupero, e sono ottavi a quota 42 punti, frutto di tredici partite vinte, tre pareggiate e dieci perse; quarantacinque reti segnate e trentasei subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vinte e due perse con otto gol fatti e cinque subiti. In settimana hanno perso allo scadere contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Di fronte troveranno gli scaligeri, reduci dal successo casalingo per 3-1 contro il Venezia, firmato Simeone, e noni a quota 40 punti, con un cammino di undici partite vinte, sette pareggiate e nove perse con cinquantadue reti realizzate e quarantatré incassate. Tra le squadre più in forma del campionato, il suo bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con undici gol fatti e sei subiti. Sono settantasette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentasette vittorie per la Fiorentina, ventitré pareggi e diciassette affermazioni per il Torino. All’andata, lo scorso 22 dicembre, finì 1-1, con una rete di Lasagna per l’Hellas Verona e di Castrovilli per la Fiorentina.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: HELLAS VERONA - fiorentina Domenica 6 marzo alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle ore 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alessandro Cipressa di Lecce; quarto uomo Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR Luigi Nasca di Bari, assistente VAR Christian Rossi di La Spezia.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrà rinunciare allo squalificato Bonaventura e valutare le condizioni di Odriozola, che lamenta un trauma distorsivo al ginocchio. Dovrebbe far scendere la squadra in campo con il tradizionale modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Castrovilli, Torreira e Duncan, alle spalle del tridente offensivo composto da Nico Gonzalez, Piatek e Ikoné.

QUI HELLAS VERONA – Tudor dovrà fare i conti con l’infermeria: indisponibili Barak, Cancellieri, Dawidowicz, Frabotta, Pandur, Retsos, Veloso. Probabile modulo 3-4-2-1, con Montipò in porta e con Ceccherini, Gunter e Casale in posizione arretrata. In mezzo al campo Tameze e Ilic; sulle fasce Faraoni e Lazovic. Unica punta Simeone davanti a Caprari e Lasagna.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Hellas Verona

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. Allenatore: Tudor.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Fiorentina – Hellas Verona, valido per la ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.