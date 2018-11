Serie A – Fiorentina e Roma non si fanno male: 1-1 al Franchi

I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore di Veretout ma gli ospiti pareggiano nel finale con Florenzi.

FIRENZE – Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Fiorentina e Roma si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con i padroni di casa che sbloccano la situazione nella prima frazione con dubbio rigore di Veretout. Nella seconda frazione, però, arriva il meritato pareggio della Roma con Florenzi che va in rete a cinque minuti dalla fine. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono in sesta posizione con 16 punti.

Il racconto del match

FIORENTINA-ROMA 1-1 IN DIRETTA SECONDO TEMPO 95' Fine partita. 94' Ultimo minuto di gioco. 91' Quattro di recupero. 88' Cartellino giallo per Pellegrini. 86' Pareggio della Roma con Florenzi che, in mischia, insacca col mancino al volo. 85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! FLORENZI! 85' Tanta stanchezza per le due squadre ma non abbiamo visto grandi occasioni, soprattutto in questo secondo tempo. 83' Passano velocemente i minuti per la Roma. 80' Seicento secondi più recupero alla fine del match, poco fa terzo cambio per la Viola con Pjaca per Simeone. 78' Calcia malissimo Pellegrini, riparte senza problemi la Fiorentina. 77' Punizione da ottima posizione per la Roma. 76' Tantissimi cross sbagliati da parte degli esterni della formazione di Di Francesco. 74' Ultimo cambio nella Roma Schick al posto di Under. 73' Cambio nella Fiorentina con Dabo al posto di Benassi. 72' Ancora un cambio a disposizione per Di Francesco mentre Pioli ne ha ancora due. 70' Venti minuti più recupero per le speranze delle due squadre, Roma che attacca ma fin qui mai pericolosa. 68' Ecco il cambio: in campo Cristante per Zaniolo. 66' Sta per entrare Cristante nella Roma. 64' Presto un secondo cambio per la Roma, Di Francesco non è affatto contento dell'atteggiamento dei suoi. 62' Meglio la Fiorentina in questo frangente di partita, la Roma sta giocando di rimessa nonostante lo svantaggio. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, Fiorentina sempre in vantaggio nei confronti della Roma. 58' Le due squadre si stanno progressivamente allungando, a giovarne è lo spettacolo. 56' Cambio anche nella Roma con Kluivert per El Shaarawy. 54' Cambio nella Fiorentina con Fernandes per Mirallas. 53' Chance per la Roma con Zaniolo che calcia col mancino dal limite ma Lafont risponde presente. 52' Di Francesco sta pensando a qualche cambio visto che la sua Roma non si è resa ancora pericolosa in questo secondo tempo. 50' La Fiorentina prova a usare il possesso palla come strumento di difesa ma è ancora presto. 48' Roma subito all'attacco in questo primo scorcio di seconda frazione. 46' Ricomincia il secondo tempo di Fiorentina-Roma. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 46' Due minuti di recupero. 45' Ultimo minuto di gioco, vedremo se ci sarà recupero. 42' Sta spingendo la squadra di Di Francesco ma l'attacco fatica ad ingranare. 40' Ultimi cinque minuti di gioco di un'intensa prima frazione di gioco con la Fiorentina in vantaggio grazie al rigore di Veretout. 38' E adesso si è incendiata la partita, squadre più lunghe. 36' Roma ad un passo dal pareggio che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia verso la porta ma Lafont para. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco, Roma chiamata alla reazione. 33' Olsen intuisce ma non la prende, Fiorentina in vantaggio. 32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FIORENTINA! VERETOUT! 31' Errore clamoroso di Under che manda in porta Simeone, Olsen lo stende e l'arbitro assegna il calcio di rigore. 30' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! 30' Mezz'ora di gioco, sempre 0-0 tra Fiorentina e Roma. Partita molto bloccata a centrocampo. 28' Cartellino giallo per N'Zonzi, primo ammonito del match. 27' E' una partita molto fisica quella che si sta giocando al Franchi, la Roma prova a far male sulle corsie esterne. 25' Roma che sta giocando meglio da qualche minuto a questa parte ma alla squadra di Di Francesco sembra mancare l'ultimo passaggio. 23' Metà della prima frazione di gioco, le due squadre stanno aumentando i giri del motore. 21' Roma ad un passo dal vantaggio con Pellegrini che apparecchia per Dzeko ma il bosniaco, da pochi passi, calcia alto. 19' La partita vive di fimmate. 17' Risponde la Fiorentina con Simeone che, dopo un ottimo spunto di Chiesa, la piazza col mancino ma la sua conclusione termina di poco a lato. 16' Primo squillo della Roma con Fazio che, sugli sviluppi di un cross di Florenzi, stacca di testa ma non inquadra la porta da ottima posizione. 15' Primo quarto d'ora di match, ritmi bassi ma da qualche minuto sta prendendo campo la formazione capitolina. 14' Si fa vedere la Roma con El Shaarawy che, servito da Pellegrini, calcia col destro a giro ma un difensore Viola respinge in maniera provvidenziale. 12' Partita molto bloccata, le due squadre chiudono ogni spazio a disposizione dell'avversario. 10' Prova ad alzare il baricentro la squadra di Di Francesco che ha cominciato questo match giocando di rimessa. 8' E' la Fiorentina che sta tenendo il possesso in questo primo scorcio mentre la Roma aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 6' Le due squadre si stanno studiando, in questo avvio, ma i ritmi sono già buoni. 4' Risponde la Roma con Dzeko che approfitta di un pasticcio difensivo della Fiorentina ma calcia debolmente col destro. 2' Squillo della Fiorentina con Gerson che carica il mancino da fuori ma la sua conclusione termina alta. 1' PARTITI! E' cominciata Fiorentina-Roma! 18.00 Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia. 17.48 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 17.30 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 17.15 Da una parte c’è la compagine toscana che è reduce dal pareggio in casa del Torino, il secondo consecutivo dopo quello maturato tra le mura amiche contro il Cagliari. La squadra di Pioli occupa la sesta posizione in classifica con 15 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli uomini di Di Francesco che sono reduci dal pareggio in casa del Napoli e mercoledì saranno di scena a Mosca per l’importante match di Champions League. 15 punti in classifica anche per la formazione capitolina. 17.02 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con Chiesa, Simeone e Mirallas a comporre il tridente mentre la Roma risponde col 4-2-3-1 con Zaniolo, El Shaarawy e Under a supporto di Dzeko. 17.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Roma, incontro valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (73' Dabo), Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone (78' Pjaca), Mirallas (53' Fernandes). Allenatore: Pioli ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Zaniolo (67' Cristante), El Shaarawy (55' Kluivert), Under (73' Schick), Dzeko. Allenatore: Di Francesco RETI: 32' Rig. Veretout (F), 85' Florenzi (R), AMMONIZIONI: Nzonzi, Fazio, Pellegrini (R), Biraghi, Veretout, Vitor Hugo (F) ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Artemio Franchi

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Pjaca, Simeone e Chiesa.

QUI ROMA – Di Francesco, nonostante l’imminente impegno di Champions League, dovrebbe schierare la miglior formazione possibile: 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto arretrato composto da Santon e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo Juan Jesus e Fazio. A centrocampo Nzonzi e Cristante in cabina di regia mentre davanti Under, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite e 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport HD (251 sul satellite, 384 0 114 sul digitale). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming tramite la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Roma

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Hancko, Diks, Dabo, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Sottil, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, El Shaarawy Lo. Pellegrini; Under, Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Marcano, Florenzi, Manolas, Coric, Zaniolo, Pastore, Allenatore: Eusebio Di Francesco.

STADIO: Artemio Franchi