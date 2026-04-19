Gravina-Paganese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Gravina-Paganese di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

GRAVINA IN PUGLIA – Domenica 19 aprile 2026, lo Stadio Comunale Stefano Vicino ospiterà la partita Gravina-Paganese, sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel match tra Gravina e Paganese, nessuna delle due squadre parte con i favori del pronostico. A indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Gravina è all’ottavo posto grazie a 13 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, segno di un buon cammino. La Paganese, invece, si ritrova al quarto posto dopo 16 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce dei dati, la sfida si presenta equilibrata, con la Paganese superiore per posizione e rendimento complessivo, ma con il Gravina che può contare sul fattore campo per colmare il divario e rendere il confronto più aperto.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Gravina, con 40 gol segnati e 38 subiti, presenta una differenza reti di 2. Allo stesso tempo, la Paganese ha un record di 31 gol segnati e 25 subiti, con una differenza di 6. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano un Gravina più incisivo in attacco ma una Paganese più solida in difesa.

Ne consegue che ci sono tutti gli elementi per una gara equilibrata e combattuta, in cui il fattore campo potrebbe dare un vantaggio al Gravina, soprattutto sul piano dell’intensità e dell’approccio alla gara, mentre la maggiore solidità difensiva della Paganese rappresenta un’arma fondamentale per gestire i momenti chiave e provare a colpire con cinismo, lasciando prevedere una sfida aperta fino agli episodi decisivi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GRAVINA-PAGANESE]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Lorenzo Travaini della Sezione di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Enrico Rossetto proveniente da Schio e Marco Riccobene appartenente alla Sezione di Enna. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GRAVINA – Il tecnico Ragno dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Colzani, con Russo, Albano e Viti in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Mileto, Giampà, Basanisi, Perestrello e Scaringella. Coppia di attacco formata da Urso e Santoro. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA LA PAGANESE – Il tecnico Novelli dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Gallo a difesa della porta; Piga, Figueiras Ballart, De Nova e Pierce a completare il pacchetto difensivo; Mancino, Pierdomenico e Labriola in mediana; il tridente offensivo sarà formato da Paredes, Gatto e El Haddadi. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

GRAVINA (3-5-2): Colzani; Russo, Albano, Viti; Mileto, Giampà, Basanisi, Perestrello, Scaringella; Urso, Santoro. Allenatore: Ragno

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Piga, Figueiras Ballart, De Nova, Pierce; Mancino, Pierdomenico, Labriola; Paredes, Gatto, El Haddadi. Allenatore: Novelli

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Gravina e Paganese in televisione su Videonola, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.