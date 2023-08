Hellas Verona – Roma 2-1: cronaca diretta live e risultato finale

VERONA – Sabato 26 agosto 2023, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, l’Hellas Verona affronterà la Roma per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 20.45.

Indice

É iniziata bene la stagione degli scaligeri, che hanno espugnato il campo dell’Empoli grazie alla rete realizzata da Bonazzoli nella ripresa. I giallorossi, invece, sono stati fermati sul 2-2 all’Olimpico dalla Salernitana: nell’occasione Belotti e Candreva hanno realizzato una doppietta. Sono sessantaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentatré vittorie della Roma, venti pareggi e undici affermazioni del Verona. Nella passata stagione la squadra di Mourinho si impose sia in terra veneta (1-3) sia all’Olimpico (1-0).

[AGGIORNA LA DIRETTA DI HELLAS VERONA – ROMA]

RISULTATO FINALE: VERONA-ROMA 2-1

SECONDO TEMPO

45' 10' E' finita! Il Verona batte la Roma per 2-1! Grazie per averci seguito, alla prossima!

45' 3' Dawidowicz si accascia a terra dolorante.

45' Ci saranno ben dieci minuti di recupero!

43' Escono Djuric e Folorunshoe, entrano Mboula e Saponara.

41' Incredibile traversa su calcio di punizione battuto da Pellegrini! Non è proprio serata per la Roma.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale.

39' Verona, dunque, in dieci uomini per questa ultimissima fase di gara.

38' Anzi, no: Doveri ci ripensa e, dopo aver rivisto l'azione al Var, fa scattare il rosso diretto a Hien per chiara occasione da goal. Belotti, infatti, è stato fermato mentre si era lanciato a rete dopo l'ottima imbeccata di Cristante.

37' Ammonito Hien per fallo su Belotti.

29' El Shaarawy serve Aouar che però non è rapido e viene "annullato" da Folorunsho.

26' Entra Bonazzoli, esce Duda.

25' Ammonito Baroni per proteste.

24' Esce Dybala, che lamenta dolori a una gamba, ed entra Solbakken.

23' Ammonito Pellegrini per fallo su Folorunsho.

19' Ammonito anche Dawidowicz per gioco pericoloso.

17' Ammonito Aouar.

15' Al quarto d'ora della ripresa siamo sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

11' La Roma accorcia le distanze con un gran goal di Aouar che incoccia alla perfezione dopo che già Belotti aveva colpito di testa!

6' Entra Karsdorp, esce Zalewski.

4' Paura per Zalewski, che si fa male alla testa dopo uno scontro con Duda. Il calciatore si rialza, ma verrà sostituito.

1' Si riprende! Entrano Spinazzola, El Shaarawy e Aouar; escono Kristensen, Llorente e Paredes.

PRIMO TEMPO

45' 4' Il primo tempo finisce qui, a più tardi per la cronaca della ripresa.

45 3' Gooooooooooooooooool! Raddoppio del Verona! Ngonge, lanciato in contropiede da Duda, segna con un tiro angolatissimo e imprendibile: per Rui Patricio non c'è niente da fare!

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

43' I gialloblu tirano un sospiro di sollievo, vibranti proteste da parte dei capitolini.

42' Check del Var per un possibile penalty da assegnare alla Roma dopo un tocco di mano di Hongla! Rapido consulto, poi l'arbitro decide: non è rigore.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

31' Belotti appoggia per Kristensen, che da destra serve Zalewski: Magnani però sceglie di fare il superman e salva.

30' Eccoci alla mezz'ora, sempre con il Verona che conduce di misura sui giallorossi.

28' Scambio Pellegrini-Dybala con l'argentino che prova uno scavetto da posizione defilata, ma il risultato è un nulla di fatto.

25' Gara decisamente interessanti con gli uomini di Baroni che stanno riuscendo a gestire il gioco. Chapeau.

20' La Roma continua ad attaccare ma senza esito.

16' Pellegrini spreca clamorosamente il possibile pareggio mandando la palla di poco fuori.

13' Ammonito per simulazione Dybala.

11' Sugli sviluppi di un corner svetta Cristante di testa, prendendo in pieno la traversa.

5' Dopo i primi cinque minuti siamo già sull'1-0 per i padroni di casa.

4' Vantaggio del Verona sulla respinta corta di Rui Patricio dopo la conclusione in diagonale di Terracciano da fuori! Sul pallone si avventa Duda e segna!

1' Si parte!

Buonasera dal Bentegodi e benvenuti alla diretta della gara tra Verona e Roma. Sabato 26 agosto 2023 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda (26' st Bonazzoli), Doig; Folorunsho (43' st Saponara); Ngonge, Djuric (43' st Mboula). A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Joselito, Saponara, Serdar, Patanè, Cabal, Coppola, Mboula, Cisse, Bonazzoli. All. Baroni

ROMA (3-1-4-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (1' st El Shaarawy); Cristante; Kristensen (1' st Spinazzola), Paredes (1' st Aouar), Pellegrini, Zalewski (6' st Karsdorp); Dybala (24' st Solbakken), Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, N'Dicka, Solbakken, Celik, Aouar, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. Conti

Reti: 4' Duda pt, Ngonge 45' 3' pt', Aouar 11' st

Ammoniti: Dybala, Aouar, Dawidowicz, Pellegrini

Espulsi: Hien

Recupero: 4' pt, 10' st