Inter – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Benevento: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Domenica 13 gennaio alle ore 18 andrà in scena Inter – Benevento, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che ha chiuso il 2018 in bellezza grazie ai successi contro Napoli e Empoli. Terza posizione in classifica con 39 punti per la compagine di Spalletti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione campana che è arrivata sino a questo punto dopo aver eliminato il Cittadella mentre in campionato viene dal pareggio casalingo contro il Brescia.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 13 gennaio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI INTER – Ampio turnover in vista per Spalletti che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Padelli in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Dalbert sulle corsie mentre nel mezzo spazio a Ranocchia e Miranda. A centrocampo Borja Valero in cabina di regia con Gagliardini e Nainggolan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Candreva, Lautaro Martinez e Keita.

QUI BENEVENTO – La compagine sannita dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Volta, Antei e Di Chiara. A centrocampo Bandinelli in cabina di regia con Del Pinto e Tello mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Letizia e Improta. In attacco spazio alla coppia formata da Insigne e Coda.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Inter – Benevento, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa da Rai Due e sarà visibile in streaming sul sito RaiPlay.it.

Le probabili formazioni di Inter – Benevento

INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero, Nainggolan; Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Spalletti

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda. Allenatore: Bucchi

STADIO: San Siro