Inter – PSV: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – PSV: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la sesta ed ultima giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Martedì 11 dicembre alle ore 21 andrà in scena Inter – PSV, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che viene dalla sconfitta contro la Juventus ed in classifica occupa la terza posizione con 29 punti. Dall’altra parte c’è la formazione olandese che è reduce da una larga vittoria in campionato ed in classifica occupa il primo posto con con 42 punti. I nerazzurri, terzi nel Gruppo B di Champions League, devono vincere per qualificarsi agli ottavi e sperare che il Tottenham non faccia altrettanto in casa del Barcellona.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 11 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI INTER – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Vrsaljko e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Perisic, Borja Valero e Politano alle spalle di Icardi.

QUI PSV – Gli olandesi, che non hanno più nulla da chiedere, dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Zoet in porta, pacchetto difensivo composto da Dumfries e Angelino sulle corsie esterne mentre nel mezzo Viergever e Schwaab. A centrocampo Pereiro in cabina di regia con Rosario e Hendrix mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Lozano, De Jong e Bergwijn.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Inter – PSV, valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa da Sky Sport (canale 252 del satellite e 372 del digitale terrestre) e sarà visibile in streaming tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter – PSV

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Viergever, Schwaab, Angeliño; Hendrix, Pereiro, Rosario; Lozano, De Jong, Bergwijn. Allenatore: Van Bommel

STADIO: San Siro