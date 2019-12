Serie A, Inter – SPAL: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter – SPAL: incontro della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Tutto pronto a San Siro per l’incontro tra Inter – SPAL, incontro della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I nerazzurri scenderanno in campo con il 3-5-2, Lautaro Martinez e Lukaku la coppia d’attacco. Gli ospiti, invece, scendono in campo con il 3-5-1-1 con Petagna unica punta supportato da Kurtic. Dirigerà il match il signor Irrati della sezione di Pistoia.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Inter – SPAL

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Politano, Asamoah, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Agoumé, Biraghi, Bastoni. Allenatore: Conte

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Valdifiori, Murgia, Reca; Kurtic; Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Floccari, Sala, Felipe, Paloschi, Salamon, Jankovic, Mastrilli. Allenatore: Semplici

STADIO: San Siro