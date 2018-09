Lazio – Apollon Limassol 1-0 LIVE: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Apollon Limassol: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del Gruppo H di Europa League, fischio d’inizio alle ore 18.55

ROMA – Questa sera alle ore 18.55 andrà in scena Lazio – Apollon Limassol, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo H dell’Europa League 2018/2019. La compagine capitolina è reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli e in classifica occupa la settima posizione con sei punti in classifica. Nelle prime quattro partite bilancio in perfetta parità con due successi e due sconfitte. Ci sono due precedenti tra Lazio e Apollon, nella fase a gironi di Europa League 2013/2014. A Roma i bianco-celesti vinsero 2-1 grazie ad una doppietta di Floccari, a Cipro finì invece 0-0.

La cronaca minuto per minuto

LAZIO-APOLLON LIMASSOL IN DIRETTA 79' Nella seconda frazione la Lazio non ha prodotto nessuna occasione degna di tal nome. 77' Meno di un quarto d'ora per le speranze delle due squadre, Lazio poco convincente in questo secondo tempo. 74' Ultimo cambio anche nella Lazio con Lulic che prende il posto di Milinkovic-Savic. 72' Altra chance per gli ospiti con Schembri che colpisce di testa ma buona posizione ma la sfera esce di pochissimo. 70' Ultimo cambio per la squadra cipriota: in campo Zelaya per Pereyra. 68' Metà della seconda frazione di gioco, buon momento per gli ospiti. 67' Apollon ad un passo dal pareggio con Papoulis che, sugli sviluppi del calcio di punizione, stacca di testa ma la sfera esce di nulla. 66' Punizione da buona posizione in favore della compagine cipriota. 64' Non è successo nulla in questa seconda frazione di gioco, partita abbastanza bruttina adesso. 62' Doppio cambio nella Lazio: in campo Lucas Leiva e Immobile per Badelj e Luis Alberto. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, sempre 1-0 tra Lazio e Apollon Limassol grazie al gol messo a segno da Luis Alberto. 57' Ritmi più bassi in questa seconda frazione, stenta ancora a decollare la partita che, in realtà, non ha offerto tantissimo fino a questo momento. 55' Intanto è arrivato il pareggio del Francoforte sul campo del Marsiglia. 54' C'è movimento anche nei pressi della panchina della Lazio, si sta scaldando Ciro Immobile. 52' Qualche difficoltà per la compagine capitolina, sta spingendo la squadra ospite che nel primo tempo non si è mai resa pericolosa. 51' Nell'intervallo doppio cambio per l'Apollon Limassol con Markovic e Carayol per Kyriakou e Maglica. 49' Buon avvio della squadra cipriota che prova a reagire. 46' Ricomincia il secondo tempo di Lazio-Apollon Limassol. PRIMO TEMPO 46' Un minuto di recupero. 43' Vedremo se ci sarà recupero in questo primo tempo. 41' Meno di cinque minuti al duplice fischio dell'arbitro, Lazio sempre in vantaggio sull'Apollon Limassol. 39' Pereyra mette al centro ma la Lazio se la cava in qualche modo. 38' Adesso l'Apollon guadagna una punizione da posizione interessante. 37' Meno di seicento secondi alla fine della prima frazione di gioco, si stanno alzando i ritmi in questo finale. 35' Chance per la Lazio con Milinkovic che calcia dal limite col destro ma Bruno Vale vola a mettere in angolo. 35' La Lazio è riversata nella metà campo della squadra cipriota che, adesso, gioca solo in contropiede. 32' La Lazio arriva con estrema facilità negli ultimi venticinque metri della metà campo dell'Apollon. 30' Luis Alberto mette al centro per il colpo di testa per Bastos, palla alta. 29' Punizione da buona posizione per la Lazio. 28' Nell'altra sfida del Gruppo H il Marsiglia sta vincendo 1-0 contro il Francoforte grazie al gol messo a segno da Lucas Ocampos in avvio di gara. 25' I ritmi si sono un po' plafonati dopo il gol della squadra capitolina: la Lazion non ha necessità di forzare mentre l'Apollon non riesce a reagire. 23' Metà della prima frazione di gioco, la Lazio è in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato da Luis Alberto pochi minuti fa. 21' Giallo per Yuste, è il primo ammonito della partita. 20' La squadra di Inzaghi sta legittimando il vantaggio. 18' Lazio ad un passo dal raddoppio con Luis Alberto che prova a ricambiare il favore a Caicedo ma il destro dall'attacante termina fuori di pochissimo. 17' Vantaggio meritato per quanto visto fino a questo momento, adesso dovrà cambiare atteggiamento la formazione cipriota. 15' Passa in vantaggio la Lazio con Luis Alberto che, servito con uno splendido tatto da Caicedo, entra in area e col destro fredda Bruno Vale, 1-0. 14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! LUIS ALBERTO! 14' Sta venendo fuori l'Apollon Limassol che, da qualche minuto a questa parte, sembra aver alzato il baricentro. 12' I ritmi si sono abbassati rispetto ai primi minuti di gioco, la Lazio manovra con pazienza. 10' Primi dieci minuti di gara all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Apollon con i padroni di casa che dopo dodici secondi sono andati ad un passo dal vantaggio. 7' La sfida stenta ancora a decollare con la squadra di Inzaghi che gestisce il possesso aspettando che si apra qualche varco. 5' La squadra cipriota prova a rallentare il ritmo con il possesso ma la Lazio pressa con intensità. 3' Avvio deciso della formazione capitolina che sta facendo la partita. 1' Pronti via e dopo dodici secondi la Lazio va ad un passo dal vantaggio con Caicedo che mette al centro per il mancino di Murgia ma l'estremo difensore ospite salva tutto. 1' PARTITI! E' cominciata Lazio-Apollon Limassol! 18.51 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, tra poco si parte. 18.45 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 18.30 Ci sono due precedenti tra Lazio e Apollon, nella fase a gironi di Europa League 2013/2014. A Roma i bianco-celesti vinsero 2-1 grazie ad una doppietta di Floccari, a Cipro finì invece 0-0. 18.15 La compagine capitolina è reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli e in classifica occupa la settima posizione con sei punti in classifica. Nelle prime quattro partite bilancio in perfetta parità con due successi e due sconfitte. 17.55 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Luis Alberto a supporto di Caicedo mentre l'Apollon Limassol risponde col 4-2-3-1 con Schembri, Pereyra e Papoulis a supporto di Maglica. 17.50 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lazio-Apollon Limassol, incontro valido per la prima giornata di Europa League. IL TABELLINO LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj (61' Lucas Leiva), Milinkovic-Savic (73' Lulic), Durmisi; Luis Alberto (62' Immobile); Caicedo. Allenatore: Inzaghi APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou (46' Markovic); Schembri, Pereyra (69' Zelaya), Papoulis; Maglica (46' Carayol). Allenatore: Avgousti RETI: 14' Luis Alberto (L) AMMONIZIONI: Yuste (A), Badelj, Milinkovic-Savic (L) ESPULSIONI: RECUPERO: 1' nel primo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi cambierà molto rispetto all’undici che è sceso in campo domenica. 3-5-1-1 con Proto in porta, pacchetto arretrato composto da Wallace, Acerbi e Caceres. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Parolo e Murgia mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Basta e Durmisi. In attacco Correa a supporto di Caicedo.

QUI APOLLON LIMASSOL – La compagine cipriota dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Bruno Vale tra i pali, reparto difensivo formato da Vasiliou e Joao Pedro sulle corsie esterne mente nel mezzo Roberge e Yuste. A centrocampo Sachetti in cabina di regia con Kyriakou e Pereyra mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Schembri, Papoulis e Maglica.

Dove vederla in TV e in streaming

Lazio – Apollon Limassol sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Lazio – Apollon Limassol

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Parolo, Badelj, Murgia, Durmisi; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

APOLLON LIMASSOL (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Hector Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica. Allenatore: Augousti

STADIO: Olimpico di Roma