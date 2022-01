La partita Lazio – Atalanta del 22 gennaio 2022 in diretta: finisce a reti inviolate la sfida dell’Olimpico. Un punto a testa che serve a poco ad entrambe le squadre

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: LAZIO - ATALANTA 0-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti SECONDO TEMPO 48' finisce qui. Pari a reti inviolate tra Lazio e Atalanta 44' saranno tre i minuti di recupero 42' interevento falloso di Zaccagni su Zappacosta 40 doppio cambio nell'Atalanta: dentro Sidibe e De Nipoti al posto di Pessina e Piccoli 39' ammonito Toloi per una trattenuta su Zaccagni 38' traversone di Leiva, Immobile non riesce ad agganciare la palla 34' cambio nella Laizo: dentro Basic al posto di Luis Alberto 31' accelerazione di Lazzari, tiro di Luis Alberto a giro sul secondo palo, neanche troppo veloce. Musso può inteevenire senza troppi problemi 28' sugli sviluppi del corner spendida conclusione di Marusic e palla che finisce fuori di un soffio con Musso spiazzato 27' Immobile prova a girorsi e calciare! Musso non riesca ad evitare il calcio d'angolo 26' Felipe Anderson trova un varco per tirare ma trova anche l'opposizione di Palomino 24' cambio anche nella Lazio: dentro Lazzari al posto di Hysaj 24' cambio nell'Atalanta: dentro Toloi al posto di Miranchuk, che zoppica vistosamente 20' conclusione di Miranchuk, dal limite, il pallone termina abbondantemente a lato! 18' Palomino devia in calcio d'angolo un tiro di Immobile. Sugli sviluppi del corner Zaccagni colpisce il PALO!! Lazio vicinissima al vantaggio! 15' cambio nell'Atalanta: dentro Maehle al posto di Scalvini 14' Scalvini prova la conclusione col sinistro ma commette fallo su Pezzella 11' ancora corner per la Lazio. Lo batte Luis Alberto, il tiro di Patric viene respinto dalla difesa atalantina 9' Immobile prova il destro da posizione defilata ma trova la deviazione di Demiral in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Freuler mette la palla in fallo lateerale 7' fallo di Freuler ai danni di Luis Alberto. E' lo spesso giocatore della Lazio a battere la punizione, Demiral respinge la palla 5' Pessina, servito da Miranchuk, prova una conclusione, non irresistibile. Nessun problema per Strakosha 3' cross in porta di Luis Alberto. Musso é attento e fa sua la palla 1' si riprende a giocare. Nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 45' finisce qui al Gewiss Stadium. 0-0 tra Lazio e Atalanta 44' non ci sarà recupero 43' Leiva prova a servire Immoblie ma cìé l'intervento di Demiral in scivolata 41' intervento falloso di Demiral ai danni di Immobile 38' Milinkovic prova da posizione defilata a sorprendere Musso! Colpisce male la palla e la spedisce sul fondo 37' ammonito anche Zappacosta per intervento falloso 34' il destro di Scalvini colpisce in pieno Luis Felipe! 33' corner per la Lazio a seguito di una deviazione di Zappacosta. Luis Alberto lo batte sirettamente in porta, Musso in uscita sicura fa sua la palla 33' sugli sviluppi della punizione, cross di Immobile ma Palomino allontana la palla 32' cartellino giallo per Pezzella per un fallo su Hjsay 31' apertura di Pezzella per Pessina che però non riesce ad arrivare in tempo sulla palla, la quale termina sul fondo 29' gioco fermo perché il rinvio di Palomino ha colpito in pieno costato Milinkovic-Savic 27' Demiral intercetta un lancio per Immobile 24' tacco di Milnkovic-Savic per Immobile, che però non arriva sulla palla. L'intenzione però era buona 22' destro di Zaccagni! Respinto! 20' ancora un fallo ai danni di Zaccagni: questa volta a commetterlo é Zappacosta 19' intervento piuttisto duro di Djimsiti su Zaccagni 16' ritmi molto bassi in questa prima parte della partita 13' lungo cross di Zappacosta, Pezzella prova il colpo di testa ma la palla finisce sul fondo 10' superato il 10' : finora non ci sono state chances né da una parte né dall'altra 10' fallo su Zaccagni. Punizione a centrocampo per la Lazio 9' interevnto falloso di Luis Felipe su Piccoli 7' lancio lungo di Pezzella, Luiz Felipe di testa anticipa Piccoli 5' fallo di Milinkovic-Savic su Pezzella 3' Pezzella devia in fallo laterale un tiro di Palomino. Si riparte con la rimessa in favore dell'Atalanta 2' Immobile fermato in fallo laterale 1' calcio d'angolo per l'Atalanta.Sugli sviluppi il lancio di Freuler finisce sul fondo 1' COMINCIA LAZIO-ATALANTA con il calcio di avvio dato dalla squadra biancoceleste squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Lazio - Atalanta LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (dal 24' st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (dal 34' st Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Vavro, Floriani Mussolini, Bertini,, Jony, Moro, A. Anderson, Romero, Muriqi. Allenatore: Sarri ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Pezzella; Scalvini (dal 15' st Maehle), Freuler; Miranchuk, Pessina (dal 40' st Sidibe, Zappacosta; Piccoli (dal 40' st De Nipoti). A disposizione: Sportiello, Rossi, Toloi, Maehle, Zuccon, Cittadini, Panada.Allenatore: Gasperini Reti: - Ammonizioni: Pezzella, Zappacosta, Toloi Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3' nella ripresa

Nuove positività nell’Atalanta: partenza per Roma slittata

“Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domani mattina”.

Le dichiarazioni di Sarri alla vigilia

“A Salerno abbiamo avuto una buona solidità difensiva, lo stesso si è verificato contro l’Udinese. Domani avremo un margine d’errore minimo considerando il grande potenziale offensivo dell’Atalanta. Non so se abbiamo la possibilità di arrivare in zona Champions League, a noi interessa proseguire il nostro percorso di crescita. Nelle ultime cinque gare abbiamo ottenuto dieci punti, stiamo iniziando a viaggiare su medie di ottimo livello. È difficile prevedere l’andamento della gara, ma potrebbero esserci varie occasioni come all’andata. Abbiamo dato la sensazione di una squadra in crescita, la ricerca della continuità sta offrendo qualche segnale. A livello di prestazione mi auguro che la squadra riesca a dare continuità alle ultime uscite, il risultato poi può essere legato anche a piccoli dettagli. Quelle con Atalanta e Fiorentina saranno due sfide contro avversari molto forti. Saranno due partite che potranno darci grandi indicazioni. Al momento, il mio concetto di programmazione è legato solamente la sfida di domani contro i bergamaschi. Non so cosa deciderà Luiz Felipe, so che qui c’è la ferma volontà di trattenerlo. È un ragazzo giovane che sta facendo ancora bene e che dà l’idea di poter crescere ancora. Per quanto riguarda Zaccagni, vedremo oggi se sarà in grado di allenarsi o se proveremo domani mattina a valutare le condizioni. Milinkovic e Luis Alberto stanno crescendo e facendo bene, all’andata giocarono loro. domani sarà una sfida difficile, ma al momento posso dire che mi stanno soddisfacendo. Leiva sta bene, ha disputato una serie di buoni ingressi. In Coppa Italia ha giocato un buon primo tempo e come da accordi è uscito all’intervallo per evitare di rischiare in vista di domani. Patric ha fatto bene nelle ultime partite. Ci aiuta nella fase d’impostazione grazie alle qualità tecniche. Valuteremo per domani anche considerando l’Atalanta”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Trinchieri; quarto uomo Baroni. Al V.A.R. Massa, assistente A.V.A.R.: De Meo. Il fischietto brianzolo ha arbitrato due volte la Lazio con una vittoria e una sconfitta per i biancocelesti. Un solo precedente contro l’Atalanta con vittoria degli orobici.

Biglietti

La vendita dei biglietti per assistere al match (capienza ridotta, su disposizione governativa, a 5.000 spettatori) sarà libera per tutti dalle ore 16:00 di mercoledi 19 gennaio fino alle ore 20:45 di sabato 22 gennaio. Sarà possibile acquistare i tagliandi presso: online tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati); punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati). Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

La presentazione del match

In settimana la squadra di Sarri si é qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese: decisivo un gol realizzato da Immobile nei tempi supplementari. In campionato i biancocelesti vengono dal successo esterno per 0-3 contro la Salernitana e sono sesti in classifica con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; 46 gol fatti e 39 subiti. I friulani sono, invece, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, firmata Dybala e , e sono quattordicesimi, a pari merito con la Sampdoria, a quota 20 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e otto perse; 28 reti segnate e 36 subite. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando undici reti e incassandone sei. Gli orobici, invece, sono reduci dal pareggio casalingo casalingo a reti bianche contro l’Inter; sono quarti, a quota 42 punti ma con una partita in meno, con un cammino di dodici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte con quarantaquattro reti realizzate e ventisei subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vinte, due pareggiate e una perse con nove gol fatti e sei subiti. Sono trentaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di venti successi dell’Inter, sei pareggi e sette affermazioni del Venezia. Sono 107 i precedenti tra le due compagini: trenta vittorie della Lazio, 41 pareggi 36 affermazioni dell’Atalanta. La Lazio non batte l’Atalanta all’Olimpico dal 2017; nella passata stagione l’Atalanta si impose col risultato di 1-4. All’andata, lo scorso 30 ottobre, è finita 2-2: biancocelesti avanti due volte con Pedro e Immobile ma in entrambe le occasioni rimontati, da Zapata e de Roon.

QUI LAZIO – Sarri dovrà fare a meno degli infortunati Acerbi e Pedro e di Akpa Apro, impegnato in Coppa d’Africa. Dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, pienamente recuperato.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe anche dover fare a meno di Gosens e Zapata e dovrà valutare le condizioni di Maehle e Zapata. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral e Palomino. In mezzo al campo Freuler e deRoon; sulle corsie Maehle e Zappacosta. Miranchuk e Pasalic sulla trequarti di supporto all’unica punta Piccoli.

Le probabili formazioni di Lazio – Atalanta

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagnu. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Miranchuk, Pessina; Piccoli. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Lazio-Atalanta, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.