Lazio – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Torino del 30 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 andrà in scena Lazio – Torino, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che viene dalla preziosa vittoria esterna con la Fiorentina ed in classifica occupa la sesta posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che sono reduci dal pareggio interno contro il Cagliari ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO-TORINO IN DIRETTA Mercoledì 30 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Radu, Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Lazzari. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Sirigu in porta, reparto arretrato formato da Izzo, N’Koulou e Lyanco. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Baselli e Meitè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Ansaldi e Laxalt. In attacco il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Torino, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Torino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco, Laxalt, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi, Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Olimpico di Roma