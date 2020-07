Milan – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Cagliari del 1 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A

MILANO – Sabato 1 agosto alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Cagliari, incontro valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra rossonera che viene dalla larga e convincente vittoria in casa della Sampdoria ed in classifica occupa la sesta posizione con 63 punti. Cammino post Pandemia incredibile della squadra di Pioli che, però, dovrà giocare i preliminari della prossima Europa League. Dall’altra parte troviamo al compagine sarda che è reduce dal successo di prestigio contro la Juventus ed in classifica occupa il tredicesimo posto con 45 punti.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Gabbia. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

QUI CAGLIARI – La formazione sarda dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Cragno in porta, pacchetto arretrato formato da Walukiewicz, Ceppitelli e Klavan. A centrocampo Ionita e Ladinetti in cabina di regia con Nandez e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre davanti Gagliano giocherà a supporto di Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Cagliari, valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà possibile vedere Milan – Cagliari anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno farlo mediante Sky Go, che consentirà loro di seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Tutti gli altri tifosi e gli appassionati, se lo vorranno, potranno comunque seguire la gara in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che fra gli altri eventi sportivi trasmessi offre anche le visione delle partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Milan – Cagliari

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; João Pedro; Gagliano, Simeone. Allenatore: Zenga

STADIO: San Siro